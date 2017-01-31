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Vali Demirtaş muhtarlar ile buluştu

31 Ocak 2017 Salı, 12:54
Vali Demirtaş muhtarlar ile buluştu
Vali Demirtaş muhtarlar ile buluştu
- Adana Valisi Mahmut Demirtaş:
- "Vatandaşlarımızın sorunlarının çözümlenmesine büyük önem veriyoruz"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda gerçekleştirilen muhtarlar toplantısı kapsamında, Adana'nın merkez ilçeleri ile İmamoğlu mahalle muhtarları toplantısının ardından, Pozantı ilçesinde görev yapan muhtarlar ile sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi.
Pozantı Kaymakamlığı'nda brifing alan Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Taner Tengir, Belediye Başkan Vekili Mahmut Sami Baysal, ilçede görev yapan mahalle muhtarları, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda tek tek söz alan mahalle muhtarları görev yaptıkları mahallelerde yaşadıkları sorunlar ile vatandaşların talep ve beklentilerini ayrıntılarıyla anlattı. Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşları temsilcileri ise ilçenin genel durumu ile yapılması gereken çalışmaları dile getirdi.
Muhtarlar ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin dile getirdikleri sorunlar ile beklentileri not alan ve toplantıda hazır bulunan kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerine talimatlar veren Vali Mahmut Demirtaş, yerel kalkınmanın sağlanmasında çok önemli bir görevi yerine getirmelerinden dolayı teşekkür ettiği katılımcılara, gerçekleştirilen bu toplantıların sorunların çözümü noktasında hayli yararlı ve önemli sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti.
Vali Demirtaş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her defasında ısrarla vurguladığı gibi muhtarlarımız birer demokrasi neferlerimiz. Yerel yönetim ve yerel kalkınma elbette ki siz değerli muhtarlarımızla başlıyor. Muhtarlarımız devletimiz ile milletimiz arasında köprü vazifesi görerek. Sorunların çözümüne ve insanlarımızın refah ve mutluluğuna önemli katkılar sağlıyor. Siz değerli muhtarlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın saygıdeğer temsilcileri tarafından dile getirilen tespitler ışığında, vatandaşlarımızın sorunlarının çözümlenmesine büyük önem veriyoruz. Devletimizin, hükümetimizin ve bakanlığımızın talimatları doğrultusunda bu toplantıları gerçekleştirmemizdeki amaç, vatandaşlarımızın daha mutlu ve huzurlu olmalarını sağlamak. Sizlerle bir araya geldiğimiz bu toplantılarla, vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü noktasında önemli mesafeler kat ediyoruz. Dile getirdiğiniz sorunların takibinin titizlikle yapılacağından kuşkunuz olmasın" dedi.
Vali Mahmut Demirtaş, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda gerçekleştirilen yeni yatırımlar ile elektrik kesintileri başta olmak üzere dile getirilen sorunların en kısa sürede çözümleneceğini de vurguladı.
Vali Mahmut Demirtaş'ın, toplantıya katılan kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile muhtarlara teşekkür ettiği toplantı, elektrik kesintileri başta olmak üzere alt ve üst yapı eksiklikleri, ilçenin sorunları, vatandaşların beklentileri ve kamu hizmetlerinin irdelenmesiyle sürdü.
(ADN-Y)

31.01.2017 12:58:55 TSI
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