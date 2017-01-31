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Aydın'ın 2016'da ihracat ve ithalatı azaldı

31 Ocak 2017 Salı, 12:54
Aydın'ın 2016'da ihracat ve ithalatı azaldı
Aydın'ın 2016'da ihracat ve ithalatı azaldı
- Aydınlı ihracatlılar Aralık ayında 51,2 milyon TL ihracat gerçekleştirdi

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Aydın'da geçtiğimiz Aralık ayında 51,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı. Şahin, Aydın'ın 2016 yılında hem ihracat hem de ithalatının azaldığını belirtti.

AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, yaptığı açıklamada; "Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2016 yılı Aralık ayında 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 9 artarak 12 milyar 807 milyon dolar, ithalat yüzde 2,3 artarak 18 milyar 405 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin Aralık ayında dış ticaret açığı yüzde 10,3 azalarak 5 milyar 598 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 Aralık ayında yüzde 65,3 iken, 2016 Aralık ayında yüzde 69,6'ya yükseldi.
İlimizde 2016 yılı Aralık ayı ihracatı 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 5 azalarak 51 milyon 261 bin 220 dolar, ithalat yüzde 21 artarak 31 milyon 422 bin 872 dolar olarak gerçekleşti. İlimizde son 12 aylık dönem de ise ihracatımız 618 milyon 138 dolar olduğu, 2015 yılı 12 aylık dönemi incelediğimizde ise bu rakam 636 milyon 340 bin 463 dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık yüzde 2,88 düşmüştür. İthalat rakamlarına bakıldığında ise son 12 aylık dönemde 271 milyon 752 bin 617 dolar olan rakamlar 2015 yılında ithalatımız 271 milyon 478 bin 989 olarak gerçekleşmiştir. Bu da ithalatımızın yaklaşık yüzde 0,10 düştüğünü göstermektedir. Ülkemizin son 12 aylık performansını 2015 yılı ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık yüzde 0,86 azalarak 142 milyar 606 milyon dolar, ithalat yaklaşık yüzde 4,17 azalarak 198 milyar 601 milyon dolar olmuştur" dedi.

Aydın'dan en fazla ihracat yapılan ülke ve sektörler hakkında bilgi veren Şahin, "2016 yılı Aralık ayında en fazla ihracat yaptığımız ilk 5 ülke arasında ilk sırada ABD 5 milyon 284 bin 772 dolar, ikinci sırada Çek Cumhuriyeti 4 milyon 195 bin 812 dolar, üçüncü sırada Almanya 3 milyon 193 bin 995 dolar, dördüncü sırada Fransa 2 milyon 529 bin 854 dolar ve beşinci sırada İspanya 1 milyon 972 bin 700 dolar ile yer almaktadır. İlimiz 3 farklı serbest bölge olmak üzere, 102 farklı ülkeye İhracat gerçekleştirmekteyiz.
Sektörel olarak Aralık ayına baktığımızda ise ilk sırada Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 11 milyon 467 bin 382 dolar, ikinci sırada Tarım ve Hayvancılık 10 milyon 679 bin 793 dolar, üçüncü sırada Gıda ürünleri ve içecek 7 milyon 10 bin 034 dolar, dördüncü sırada Motorlu kara taşıtı ve römorklar 5 milyon 211 bin 117 dolar ve beşinci sırada ise Taşocakçılığı ve diğer madencilik 4 milyon 990 bin 201 dolar ile yer almaktadır" şeklinde konuştu.
(MB-E)

31.01.2017 12:59:05 TSI
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