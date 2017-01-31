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Vali Toprak, TCDD'yi ziyaretinde hızlı tren mesajı verdi



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Vali Mustafa Toprak, TCDD 5. Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Vali Toprak'I ziyarette Bölge Müdürü Üzeyir Ülker ve Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve personeli karşıladı. Bölge Müdürlüğü içerisinde oluşturulan sergi salonunda sergilenen maket lokomotif ve vagonları inceleyerek bunlar hakkında Bölge Müdürü Ülker'den bilgiler alan Vali Toprak, aynı alanda sergilenen demiryolu şehitlerinin fotoğraflarına da bir süre bakıp, terör kurbanı olan şehitler için dua etti. Bölge Müdürü Ülker'den faaliyetleri, yatırımları ile devam eden ve yeni projeleri hakkında bilgi alan Vali Toprak, ülkemizin son yıllarda ulaşım alanında ve bu alandaki yatırımlarında büyük bir ilerleme kaydettiğini ifade ederek Yüksek Hızlı Tren projesinin Malatya'da da bir an önce hayata geçmesi temennisinde bulundu.

Vali Toprak, ülkemizin demiryolu ulaşımında son yıllarda kat ettiği ilerlemenin ilimiz ve ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olması dileklerinde bulunarak, Bölge Müdürü nezdinde tüm demiryolu çalışanlarına başarılar diledikten sonra Bölge Müdürlüğünden ayrıldı.

(MT-SD-Y)



31.01.2017 12:59:29 TSI

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