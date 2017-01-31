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İl Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkililerinden brifing aldı

31 Ocak 2017 Salı, 12:55
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkililerinden brifing aldı
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkililerinden brifing aldı
- Vali Mustafa Toprak:
- "İlimizin en ücra köşelerinde hizmet veren halk sağlığı personeline teşekkür ederim"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Vali Mustafa Toprak, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkilileri ile bir araya geldiği toplantıda müdürlüğün faaliyetleri ve ihtiyaçları hakkında brifing aldı.
Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kemal Şener, Aile Hekimliği Uygulama ve Değerlendirme, Toplum Sağlığı Hizmetleri, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser, Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları, Çevre ve Çalışan Sağlığı ve Destek Hizmetleri Birimi olmak üzere Müdürlük bünyesinde 6 birim bulunduğunu belirtti.
Şener, "13 Toplum Sağlığı Merkezi, 87 Aile sağlığı merkezi ile bu merkezlerde hizmet veren 241 Aile Hekimliği Birimi ve 117 Sağlık Evi, Halk Sağlığı Laboratuarı, Yazıhan İlçe Entegre Devlet Hastanesi, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezi Baştabipliği, Verem Savaş Dispanseri ve Sıtma Savaş Dispanserleri ile Halk sağlığını korumak ve geliştirmek, Sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini yürütmek ve bu hususta gerekli düzenlemeleri yapmak üzere Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun taşra teşkilatı olarak ilimizde faaliyetlerini sürdürüyor" dedi.
"Esas görevimiz koruyucu sağlık hizmetleridir"
Müdür Dr. Şener Obezite ve sigarayla mücadele birimlerinin de bulunduğunu paylaşarak, "Her ilçemizde 1 tane bulunan ve müdürlüğümüzün ilçelerdeki temsilcileri olan TSM'lerimizde çevre sağlığı hizmetleri, anne ve çocuk sağlığı hizmetleri, halk ve okul eğitimleri, danışmanlık hizmetleri, okul aşılamaları, koruyucu ve tedavi edici ağız diş sağlığı hizmetleri, obeziteyle mücadele hizmetleri, kanser taramaları, evde sağlık hizmetleri, bulaşıcı hastalıklarla mücadele hizmetleri, sigara denetimleri ve göçmen sağlığı hizmetleri verilmektedir. Bu hizmetler tüm TSM'lerimizde verilmekle birlikte Merkez ilçelerimizden olan Yeşilyurt TSM bünyesinde, Malatya Büyük Şehir Belediyesi Yaşam ve Spor Merkezi içerisinde bulunan, obezite ve danışmanlık hizmetlerinin verildiği Sağlıklı Yaşam Merkezi, Malatya Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü içerisinde bulunan, 40-69 yaş kadınlarda Meme kanserine yönelik mamografi, 30-65 yaş kadınlarda rahim ağzı kanserine yönelik HPV-DNA ve 50-70 yaş tüm bireylerde Kolorektal kanserlere yönelik GGT taramalarının yapıldığı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi(KETEM), tüberküloz hastalığıyla mücadelede rol alan Verem Savaş Birimi ve Sıtma Birimi halkımıza hizmet vermektedir. Ayrıca Suriyeli mültecilerin konakladığı Malatya Beydağı Konaklama Tesisi (MABEK)'nde sağlık hizmetlerini yürüten MABEK Sağlık birimi de bu TSM'mize bağlı olarak hizmet vermektedir. Diğer merkez ilçemiz Battalgazi TSM bünyesinde de Emeksiz Caddesi eski Verem Savaş Dispanseri yerinde bulunan KETEM birimimiz halkımıza hizmet vermektedir. Bununla birlikte Yazıhan İlçemizde bulunan Entegre Devlet hastanemizde ve hastane bulunmayan ilçelerimiz olan Kuluncak, Kale, Doğanyol ve Arguvan ilçelerimizdeki Entegre Sağlık Hizmeti Sunulan Birim Sınıfındaki TSM'lerimizde 24 saat esasına göre acil sağlık hizmetleri verilmektedir. Müdürlük olarak esas görevimiz koruyucu sağlık hizmetleridir ve bu hizmetin büyük kısmını aile hekimlerimiz üzerinden yürütmekteyiz. Aile hekimliği birimlerimizde 1. Basamak poliklinik hizmetleri, bağışıklama hizmetleri, bebek-çocuk ve kadın-gebe izlemleri, kanser taramaları, gezici sağlık hizmetleri ve evde sağlık hizmetleri verilmektedir. İlimizde mevcut 241 Aile Hekimliği Biriminin(AHB) yüzde 85'i gruplandırılmıştır. Gruplandırma AHB'nin sahip olduğu fiziki, teknik ve personel şartlarına göre A B C ve D olarak sınıflandırılıp vatandaşlarımızın daha nitelikli hizmet almaları anlamına gelmektedir. Bakanlığımızca yürütülen Aile hekimi başına düşen nüfusun azaltılması çalışmaları ile verilecek hizmetin kalitesinin artırılması hedeflenmektedir" diye konuştu.
Vali Toprak, toplantı sonrası Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri veren ve bu konuda saha da olan ilin en ucra köşelerinde vatandaşlarımıza ulaşarak en iyi şekilde hizmet vermeye çalışan sağlık personeline ve Müdür Şener' e teşekkür ederek, görevinde başarı diledi.
(MT-SD-Y)

31.01.2017 12:57:58 TSI
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