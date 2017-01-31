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Gençler istedi Başkan Şirin yaptı

31 Ocak 2017 Salı, 12:55
Gençler istedi Başkan Şirin yaptı
Gençler istedi Başkan Şirin yaptı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutlulu gençlerin taleplerini yerine getirerek Turgutlu Belediyespor Gençler ve Yıldız Erkek Voleybol Takımı'nı kurdu. Gençlere ve spora verdiği önemi bir kez daha gösterdiği için Başkan Şirin'e teşekkür eden gençler başarı sözü verirken, Başkan Şirin de "Biz gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz. Turgutlu Belediyespor Ailesi olarak hem böylesi istekli ve çalışkan gençlere sahip olmanın gururunu hem de onların gözlerindeki parıltıyı görmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
Turgutlu Belediyespor, futbol ve basketboldan sonra voleybola da iddialı bir giriş yaparak, gençler ve yıldızlar erkek voleybol takımlarını kurdu. Takım sporcuları antrenörleri Yener Baştürk ile birlikte Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'i ziyaret etti. Belediye encümen salonunda gerçekleştirilen ziyarete Sosyal İşler Müdür Vekili Bülent Gökmen de eşlik etti. Antrenör Yener Baştürk, Turgutlu Belediyespor'a yakışır alt yapı çalışmalarıyla yetenekli gençleri bir araya getirdiklerini ifade ederek, "Sayın Başkanımız Turgay Şirin'in olur ve destekleriyle artık bir voleybol takımına sahibiz. Turgutlulu gençlerimizin takım talebini yerine getirerek gençliğe ve spora verdiği değeri bir kez daha gösteren başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizler çalışmalarımıza başladık. İnşallah önümüzdeki süreçte güçlü bir takım haline gelerek, belediyemizin ve ilçemizin adını spor alanında duyuracağız" dedi.

Turgutlu Belediyespor artık voleybolda da var
Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de gençlerin sportif faaliyetlerine verdikleri desteği arttırarak sürdürdüklerini ifade ederek, "Biz gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz. Onlardan gelen isteği de imkanlarımızı kullanarak yerine getirdik, bugüne dek belediyemiz bünyesinde olmayan erkek voleybol takımını kurduk. Hem böylesi istekli ve çalışkan gençlere sahip olmanın gururunu hem de onların gözlerindeki parıltıyı görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Umuyorum ki sistemli çalışmalarıyla beklentimizin üzerinde başarı göstereceklerdir. Her bir sporcumuza Turgutlu Belediyespor ailemize hoş geldiniz diyor, sağlıklı ve mutlu bir spor hayatı diliyorum" dedi.
(SC-Y)

31.01.2017 13:00:50 TSI
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