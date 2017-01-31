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Kars'ta bunalıma giren bir kişi intihar etti

31 Ocak 2017 Salı, 12:59
Kars'ta bunalıma giren bir kişi intihar etti


KARS (İHA) - Kars'ta İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde çalışan bir kişi intihar etti.
Edinilen bilgilere göre; Kars İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde çalışan 1963 doğumlu S.A. girdiği bunalım sonucu ikamet ettiği lojmanda kendini iple asarak intihar etti. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede S.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
S.A.'nın cenazesi ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.
(IÇ-AT-Y)

31.01.2017 13:04:23 TSI
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