YEREL HABERLER / KARS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kars'ta bunalıma giren bir kişi intihar etti

Kars'ta bunalıma giren bir kişi intihar etti





KARS (İHA) - Kars'ta İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde çalışan bir kişi intihar etti.

Edinilen bilgilere göre; Kars İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde çalışan 1963 doğumlu S.A. girdiği bunalım sonucu ikamet ettiği lojmanda kendini iple asarak intihar etti. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede S.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

S.A.'nın cenazesi ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.

(IÇ-AT-Y)



31.01.2017 13:04:23 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER