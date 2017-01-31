YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Demirtaş'tan, Pozantı Kaymakamlığı'na ziyaret

Vali Demirtaş'tan, Pozantı Kaymakamlığı'na ziyaret



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan toplantıya katılmak üzere gittiği Pozantı'da, Kaymakamı Taner Tengir'i makamında ziyaret etti.

Ziyareti sırasında ilçenin genel durumu hakkında Kaymakam Taner Tengir'in sunumuyla ayrıntılı bilgiler alan Vali Demirtaş, Adana'nın hak ettiği gelişmeyi sağlamasında, ilçelerdeki potansiyelin değerlendirilmesiyle gerçekleştirilecek olan yatırımlar ile kamu hizmetlerinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Adana'nın tüm ilçelerinin yanı sıra Toroslar'ın eteğinde bulunan ve yaz aylarında nüfusu oldukça artan önemli bir yayla ilçesi olan Pozantı'nın kamu hizmetleriyle buluşmasında azami hassasiyet gösterdiklerini belirten Vali Demirtaş, Kaymakam Taner Tengir aracılığıyla tüm kamu görevlilerine, vatandaşların sorunlarının çözümlenmesi, talep ve beklentilerinin yerine getirilmesinde duyarlı ve titiz davranmaları talimatını verdi.

Vali Demirtaş, ilçenin genel durumunun değerlendirdiği ziyarette, Kaymakam Tengir'e yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını temenni edip, tüm kamu görevlilerine çalışmalarında başarılar diledi.

(ADN-Y)



31.01.2017 13:06:11 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER