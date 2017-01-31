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Buzun Kraliçeleri okulda da başarılı

31 Ocak 2017 Salı, 13:01
Buzun Kraliçeleri okulda da başarılı
Buzun Kraliçeleri okulda da başarılı

(Fotoğraflı)

ANKARA (İHA) - Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Senkronize Buz Takımı sporcuları, Türkiye Senkronize Buz Pateni Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü oldu.
Şampiyonlar, Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Kıvanç Hürdoğanantrenörleri ve velileri eşliğinde Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı makamında ziyaret ederek, teşekkür etti.

Karneleri ve madalyaları ile birlikte geldiler
Buz üzerinde sergiledikleri başarılarıyla Türkiye Senkronize Buz Pateni Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü olan buz pateni takımı sporcuları, eğitim hayatında sergiledikleri başarı ile de takdir topladı. Karnelerini Başkan Yaşar'a göstererek mutluluklarını paylaşan sporcular, spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı Yaşar'a çiçek takdim etti.

"Yenimahalle'ye bir buz pisti kazandıracağız"
Yenimahalleli gençlerin spora yönelmeleri için birçok projeye imza attıklarını belirten Fethi Yaşar, "Yenimahalleli vatandaşlarımızın sağlıklı bir birey olarak yetişip, yeteneklerini geliştirmeleri için birçok projeye imza attık. Bu projeler doğrultusunda kulüplerimizin altyapılarında gençlerimiz, çeşitli branşlarda yetiştiriliyor. Bunun yanında bölgemizdeki 18 amatör kulübe de her konuda destek oluyoruz. Her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Belediye olarak temsil ettiğimiz her spor branşında başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Birçok sporcumuz ülkemizi uluslararası arenada temsil ediyor. Hentbol takımımız başarıdan başarıya koşuyor. Şimdi sıra sizde, buz pateninde de aynı başarıyı kazanacağımıza inanıyorum" dedi.
Senkronize buz pateninin Türkiye'de yeni gelişmeye başladığını da vurgulayan Yaşar, "Sizlerle birlikte bu spor dalının gelişmesini sağlayacağız. Bu sporun yaygınlaşmasına hem biz hem de siz katkı yapacaksınız. Biz de imkanlarımız dahilinde elimizden geleni yapacağız, öncelikle Yenimahalle'ye bir buz pisti kazandıracağız. Ayrıca hem sporda hem de derslerinizde başarılı olmanız beni çok mutlu etti. Okulu aksatmadan sporda da başarılı olunabildiğinin örneğisiniz sizler" diye konuştu.
(SLCK-HA-Y)

31.01.2017 13:06:31 TSI
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