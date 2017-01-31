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Konya'da mesleki eğitim alanında yeni dönem



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KONYA (İHA) - Konya Valisi Yakup Canbolat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile KOMEK'in işbirliği yaparak ortak eğitim faaliyetleri düzenlemesine ilişkin protokole imza attı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında meslek edindirme kurslarında işbirliği yapılması ve eğitim faaliyetleri düzenlenmesine ilişkin protokol imzalandı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Konya Valisi Yakup Canbolat, güzel bir projeyi daha hayata geçirmek için bir araya geldiklerini belirterek, hayat boyu öğrenme ve meslek edindirme kursları alanında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün teknik ve öğretim imkanlarıyla Büyükşehir Belediyesi'nin KOMEK binalarının kaynak tasarrufu anlayışı içinde kullanılacağını söyledi. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Vali Canbolat, "Belediyemizin bu güne kadar yürütmüş olduğu projelerdeki deneyimleri, birikimleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, Halk Eğitimin Merkezi Müdürlüklerinin tecrübesi bir araya gelecek. İyi bir sinerji oluşturacağını düşünüyorum. Ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun" dedi.



"İşbirliği güçlenerek devam edecek"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, meslek edindirme kurslarının Milli Eğitim Bakanlığı, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği içinde bu dönemden itibaren güçlenerek devam edeceğini belirterek, imzalanan protokol ile yeni bir dönemin başlayacağını ifade etti. KOMEK'ten bugüne kadar 400 binden fazla insanın istifade ettiğini belirten Başkan Akyürek, "KOMEK, Aile Sanat ve Eğitim Merkezlerimiz, Bilgehaneler, Okullar Hayat Olsun gibi birçok proje, farklı bir formatta bir bütünlük içinde devam etmiş olacak. Büyükşehir Belediyemizin imkanlarıyla Valiliğimizin, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün imkânları birleştirilerek halkımıza daha yaygın, daha verimli ve güzel hizmet sunmuş olacağız. Mesleki eğitim merkezlerinde insanlar meslek sahibi oluyor. Sertifikalarla kendi işini geliştiren, iş yerinde statüsü değişen ya da iş bulma konusunda avantaj elde eden çok sayıda hemşehrimiz oldu. İnşallah yeni süreçte de halkımıza hizmetlerimiz devam edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



"Ortak kurslar açılacak"

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları arasında eğitim faaliyetleri düzenlenmesine ilişkin protokol Vali Canbolat ve Başkan Akyürek arasında imzalandı. Programda İl Milli Eğitim Müdür Vekili Servet Altuntaş ile Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Köseoğlu da hazır bulundu. İmzalanan protokol ile Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı yaygın eğitim kurumları ile işbirliğini güçlendirerek bu dönem itibariyle Konya merkez ve ilçelerde ortak kurslar açacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Konya merkez ve ilçelerde Milli Eğitim ile ortak açacağı yeni dönem kursları için başvurular 1-12 Şubat tarihleri arasında www.konya.bel.tr ve www.komek.org.tr adresi üzerinden yapılacak.

(BG-AH-Y)



31.01.2017 13:07:24 TSI

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