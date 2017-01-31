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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Seyitgazi Belediyesi'nden camilere destek

31 Ocak 2017 Salı, 13:02
Seyitgazi Belediyesi'nden camilere destek
Seyitgazi Belediyesi'nden camilere destek

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Seyitgazi Belediyesi, mahallelerde bulunan camilere desteklerini sürdürüyor.
Seyitgazi Belediyesi ilçede bulunan tüm camilerin ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. İhtiyaçlar doğrultusunda belediye marangoz atölyesinde, minber yapımı, dolap, ayakkabılık, bank ve kitaplık gibi ürünler imal ederek camilerin ihtiyaçlarını karşılaşan Seyitgazi Belediyesi, vatandaşların takdirini topluyor. 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, eğitime ve ibadethanelere yardım ve desteklerinin hız kesmeden devam edeceğini belirtti.
(İHA-MET-Y)

31.01.2017 13:07:41 TSI
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