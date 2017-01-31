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Tepebaşı Belediyesi'nden müzik buluşması

- Beş farklı koro barış ve sevgi için bir araya gelecek



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, 5 farklı koronun yer alacağı anlamlı ve renkli bir müzik buluşmasına hazırlanıyor.

Türkiye'de akademik yapıda koro müziği eğitimini geliştirmek, toplumsal yapıda koro müziği kültürünü yaymak üzere 2014 yılında koro performans kültürüyle başlayan ve gelişen yapısıyla 2016 yılından itibaren akademik yapıda bir okul sistemine dönüşen 100 Ses Koro Okulu, Tepebaşı Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın da çalışmalarını sürdürdüğü merkezde, kış kampına girdi. 1 Hafta sürecek ve çeşitli atölye çalışmalarının gerçekleştirileceği kamp sonunda, Afyon Kocatepe Çoksesli Müzik Korosu, Çanakkale Barış Korosu, Tepebaşı Belediyesi Gençlik Korosu ve 100 Ses Temsilciler Korosu ve 100 Ses Gençlik Korosu bir konser düzenleyecek.

"Sevgiye, Barışa ve Birlikte Üretime Korolar Aracılığı İle Sesleniş" mottosuyla 3 Şubat Cuma günü Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenecek konser, saat 19.00'da başlayacak. 100 Ses Koro Okulu, eğitsel ve performans koro programlarını birlikte barındırarak Türkiye'de geniş bir koro ağı çerçevesinde buluşturan bir kültüre sahip. Koro, "100 Ses Gençlik Korosu", "100 Ses Eğitimciler Korosu", "100 Ses Çocuk Koroları" ve "Koro Şefliği Eğitim Programları" başta olmak üzere koro müziği performans ve eğitim programları alanında ulusal ve uluslararası ölçütlerde büyük bir buluşma ve paylaşma kültürünü birlikte kapsayan bir eğitim sistemi olarak öne çıkıyor.

Kış ve yaz ayları birer kamp dönemi ile ara dönemlerde buluşarak çalışmalarını sürdüren ve şefliğini Mete Gökçe'nin yaptığı 100 Ses Koro Okulu, performans eğitimleri, şeflik eğitimi sınıfları, koro eğitimi alanlarındaki birçok başlıkta dersler ile farklı alanlarda destekleyici dersleri alanında uzman eğitimciler önderliğinde pedagojik bir yaklaşımla uygulamalı biçimde gerçekleştiriyor.

(İHA-MET-Y)



31.01.2017 13:09:31 TSI

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