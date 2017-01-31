31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tepebaşı Belediyesi'nden müzik buluşması

31 Ocak 2017 Salı, 13:04
Tepebaşı Belediyesi'nden müzik buluşması
Tepebaşı Belediyesi'nden müzik buluşması
- Beş farklı koro barış ve sevgi için bir araya gelecek

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, 5 farklı koronun yer alacağı anlamlı ve renkli bir müzik buluşmasına hazırlanıyor.
Türkiye'de akademik yapıda koro müziği eğitimini geliştirmek, toplumsal yapıda koro müziği kültürünü yaymak üzere 2014 yılında koro performans kültürüyle başlayan ve gelişen yapısıyla 2016 yılından itibaren akademik yapıda bir okul sistemine dönüşen 100 Ses Koro Okulu, Tepebaşı Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın da çalışmalarını sürdürdüğü merkezde, kış kampına girdi. 1 Hafta sürecek ve çeşitli atölye çalışmalarının gerçekleştirileceği kamp sonunda, Afyon Kocatepe Çoksesli Müzik Korosu, Çanakkale Barış Korosu, Tepebaşı Belediyesi Gençlik Korosu ve 100 Ses Temsilciler Korosu ve 100 Ses Gençlik Korosu bir konser düzenleyecek.
"Sevgiye, Barışa ve Birlikte Üretime Korolar Aracılığı İle Sesleniş" mottosuyla 3 Şubat Cuma günü Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenecek konser, saat 19.00'da başlayacak. 100 Ses Koro Okulu, eğitsel ve performans koro programlarını birlikte barındırarak Türkiye'de geniş bir koro ağı çerçevesinde buluşturan bir kültüre sahip. Koro, "100 Ses Gençlik Korosu", "100 Ses Eğitimciler Korosu", "100 Ses Çocuk Koroları" ve "Koro Şefliği Eğitim Programları" başta olmak üzere koro müziği performans ve eğitim programları alanında ulusal ve uluslararası ölçütlerde büyük bir buluşma ve paylaşma kültürünü birlikte kapsayan bir eğitim sistemi olarak öne çıkıyor.
Kış ve yaz ayları birer kamp dönemi ile ara dönemlerde buluşarak çalışmalarını sürdüren ve şefliğini Mete Gökçe'nin yaptığı 100 Ses Koro Okulu, performans eğitimleri, şeflik eğitimi sınıfları, koro eğitimi alanlarındaki birçok başlıkta dersler ile farklı alanlarda destekleyici dersleri alanında uzman eğitimciler önderliğinde pedagojik bir yaklaşımla uygulamalı biçimde gerçekleştiriyor.
(İHA-MET-Y)

31.01.2017 13:09:31 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Seyitgazi Belediyesi'nden camilere destek
YEREL

SEYİTGAZİ BELEDİYESİ'NDEN CAMİLERE DESTEK
Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği'nin 3'üncü grup diksiyon kursu başladı
YEREL

ESKİŞEHİR ANADOLU KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ'NİN 3'ÜNCÜ GRUP DİKSİYON KURSU BAŞLADI
Yaşlılar için İkinci Bahar Yaşlı Merkezi
YEREL

YAŞLILAR İÇİN İKİNCİ BAHAR YAŞLI MERKEZİ
Sanat galerisi tam not aldı
YEREL

SANAT GALERİSİ TAM NOT ALDI
Meteorolojiden iyi haber
YEREL

METEOROLOJİDEN İYİ HABER
AK Parti Mihalıççık İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
YEREL

AK PARTİ MİHALIÇÇIK İLÇE DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI YAPILDI
Seralarında yetiştirilen çiçekler Eskişehir'i renklendirmeyi bekliyor
YEREL

SERALARINDA YETİŞTİRİLEN ÇİÇEKLER ESKİŞEHİR'İ RENKLENDİRMEYİ BEKLİYOR
Sıfırın altında ekmek parası mücadelesi
YEREL

SIFIRIN ALTINDA EKMEK PARASI MÜCADELESİ
Eskişehirli şair ve ozanlar 'Cüzzam Haftası'nı şiir ve türkü etkinlikleri ile kutladı
YEREL

ESKİŞEHİRLİ ŞAİR VE OZANLAR 'CÜZZAM HAFTASI'NI ŞİİR VE TÜRKÜ ETKİNLİKLERİ İLE KUTLADI
TEBEV ihtiyaç sahiplerinin yanında
YEREL

TEBEV İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YANINDA
İnönü Belediyesi'nin 2. Kızak Şenliği gerçekleşti
YEREL

İNÖNÜ BELEDİYESİ'NİN 2. KIZAK ŞENLİĞİ GERÇEKLEŞTİ
41 yıl sonra bir araya geldiler
YEREL

41 YIL SONRA BİR ARAYA GELDİLER