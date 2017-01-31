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Kar yağışı kuraklık endişesi yaşayan Arabanlı çiftçilerin yüzünü güldürdü



(Fotoğraflı)



Ayten Işık

GAZİANTEP (İHA) - Geçen yıl yeterli yağış olmaması nedeniyle yaşanan kuraklıktan etkilenerek mağdur olan Arabanlı çiftçiler, kar yağışı ile büyük sevinç yaşadı.

Araban Ovasında buğday, arpa ve nohut gibi hububat ekimi yapan çiftçiler, 2016 yılının kış ve bahar mevsimlerinde yeterli kar ve yağmur yağışlarının yeterince gerçekleşmedi nedeniyle yaşanan kuraklıktan zarar görüp mağdur olması nedeniyle 2017 yılında da yeterli yağış gerçekleşmeyen Araban ilçesinde kuraklık endişesi yaşayan çiftçilerin yüzü kar yağışı ile güldü. Konuyla ilgili açıklama yapan Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan, "2016 yılında Araban ilçesinde yaşanan kuraklık nedeniyle mağdur olan çiftçilerimizin, 2017 yılı kış mevsiminde yurt genelinde yoğun kar ve yağmur yağışlarının ilçede gerçekleşmemesi nedeniyle geçen yıl yaşanan kuraklığı bu yıl da yaşayacaklarını düşünerek kuraklık endişesi yaşıyor. Çiftçilerimiz kuraklık endişesi taşıyorken kar yağışının gerçekleşmesi çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü ifade etti. Doğan, ''Ocak ayında aralıklarla yağan yağmur yağışı, geçen yıl Araban Ovasında yaşanan kuraklık nedeniyle toprağı doyuramadığı için çiftçilerimizin kuraklık endişesini gidermedi. Dün akşam gece geç saatlerde başlayan kar yağışının çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü belirten Doğan, önümüzdeki Şubat, Mart ve Nisan aylarında beklediğimiz kar ve yağmur yağışları gerçekleşmezse 2017 yılında da kuraklık yaşanabilir'' şeklinde konuştu.

(OE-SD-Y)



31.01.2017 13:10:17 TSI

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