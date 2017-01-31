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Elazığspor, mini kampla güç depolayacak

31 Ocak 2017 Salı, 13:05
Elazığspor, mini kampla güç depolayacak
Elazığspor, mini kampla güç depolayacak

(Fotoğraflı)

Hüseyin Kabukçu
ELAZIĞ (İHA) - Elazığspor, takıma yeni katılan oyuncularının tamamen hazır hale gelmesi için Antalya'da 10 günlük kamp yapacak.
TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, liglere verilen milli maç arasını Antalya'da mini bir kamp yaparak geçirecek. Bordo-Beyazlı ekip bu kapsamda Antalya Titanic Hotel'de yarın toplanarak Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başlayacak. Takımın son durumu hakkında bilgiler veren Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, yeni transferlerin durumuna değindi.
Takıma yeni katılan futbolcuların uyum sorununu çok çabuk atlattığına dikkat çeken Bektaş, "Henüz tam anlamıyla hazır olmamalarına rağmen, performanslarından memnunum" dedi.
Ara transfer döneminde alınan Lanre Kehinde'nin Boluspor maçındaki performansının iyi olduğunu kaydeden Bektaş, Lamine Diarra'nın ise Antalya'da yapılacak olan 10 günlük çalışma periyodunda hazır hale geleceğini ifade etti.
Eski futbolcular ve yeni transferlerin çok iyi kaynaştığını belirten Bektaş, ilerleyen haftalarda daha iyi Elazığspor izlettireceklerini kaydetti.
TFF 1. Lig'in ikinci yarısına evinde oynadığı Şanlıurfaspor ve Manisaspor beraberlikleriyle başlayan Elazığspor, son olarak deplasmanda Boluspor'u 2-1'le geçerek puanını 18 puana çıkarmıştı.
(HK-MP-Y)

31.01.2017 13:10:18 TSI
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