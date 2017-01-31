YEREL HABERLER / İZMİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Basketbol kardeşliği

Basketbol kardeşliği



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - Foça Belediye Spor Kulübü ve Manisa Yeni Yıldızlar Spor Kulübü'nün U 12 ve U 13 Erkek Basketbol takımları arasında oynanan maçlar, küçük basketbolculara deneyim kazandırdı.



Foça'dan 25 ve Manisa'dan 29 küçük basketbolcunun katılımıyla, Bağarası Öğretmen Cihan Tınaztepe Spor Salonu'nda oynanan maçlar şölen havasında geçti. Foça Belediye Spor Kulübü Genel Kaptanı Birtan İskit maçlar öncesinde; Yeni Yıldızlar Spor Kulübü Basketbol Antrenörleri Yusuf Eryoldaş ve Erdem Hazır ile Foça Belediye Spor Kulübü Basketbol Antrenörleri Fahri Gören ve Koordinatör Kemal Çiftçi'ye, organizasyon için teşekkür etti.



Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, "Foça basketbolunu geliştirmeye ve ülkemiz basketboluna yeni sporcular kazandırmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 13 yıldır, yılın 12 ayı boyunca aralıksız süren spor okullarımızda, küçüklerimize spor eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimlerin onlara, fiziksel ve sosyal faydalar sağladığını görüyoruz. Bu süreçte, ilçemize komşu yerleşimlerde çalışmalar yapan spor kulüpleriyle de dostluk turnuvaları düzenliyoruz. Manisa Yeni Yıldızlar Spor Kulübü'ne bu hazırlık organizasyonuna destek verdikleri için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

(CA)



31.01.2017 13:10:30 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER