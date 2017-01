YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Siyasi ve idareciler Van için neler söylediler

VAN (İHA) - Ankara'ya bir dizi ziyaretlerde bulunan Gazeteci Yazar Baki Karaca, Van'ın genç işadamlarından Burhan İnan ve İlaç Radyo İmtiyaz Sahibi Özkan Altunkaynak siyasi ve idarecileri makamlarında ziyaret ettiler.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, Van Milletvekili Burhan Kayatürk, İçişleri Bakanlığı AR-GE Daire Başkanı Can Ozan Tuncer ve TBMM Başkanı Özel Kalem Müdürü Mustafa Çiftçi, Van için düşüncelerini dile getirdiler. İlk olarak İçişleri Bakanlığı AR-GE Daire Başkanı Can Ozan Tuncer'i ziyaret eden Karaca ve beraberindekiler, Tuncer'e yeni görevinde başarılar diledi. Hayırlı olsun temennisinde bulunarak. Ziyaret esnasında kısa bir konuşma yapan Karaca, Can Ozan Tuncer'in bilgi ve birikimi ile bulunduğu makamı hak ettiğini, Van'a çok faydalı olacağı inancını taşıdığını söyledi. Karaca, kendilerini ileriki dönemlerde çok daha iyi yerlerde görmek istediklerini dile getirdi.

İş adamı Burhan inan ise İçişleri Bakanlığı AR-GE Daire Başkanı Can Ozan Tuncer'in nezaretinde Van'da iyi araştırmalar yapmaları gerektiğini atanan kayyumlarla ilgili fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Özkan Altunkaynak da hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, çok daha iyi yerlerde görmek istediklerini vurguladı.

Duyduğu ziyaretten memnuniyet duyan Tuncer ise, Van sevdası ile yanıp tutuştuğunu, ülkeye ve özelde Van'a hizmet etmenin asli görevi olduğunu belirterek, devlet memuriyeti ciddiyeti ile inşallah Van halkına karşı mahcup olmayacağını kaydetti.

-"Referandum sürecinde sahalara ineceğiz"

Vanlı heyetin ikinci durağı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın makamı oldu. Sohbet havasında geçen ziyarette konuşan Baki Karaca, gerek milletvekillikleri döneminde gerekse de Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinde Van'a katkılarından dolayı Orhan'a teşekkürlerini iletti. Orhan'ın kişiliği ve hanımefendiliği ile örnek şahsiyet olduğunu vurgulayan Karaca, bir çok anlamda kadınlara örnek bir şahsiyet olduğunu kaydetti.

Burhan İnan da Van'a geçmişte önemli görevlerde bulunduklarını ve Van'ın hala kendilerine ihtiyaç duyduğunu belirterek, bu anlamda hizmetlerini hala beklediklerini dile getirdi.

Özkan Altunkaynak da önümüzdeki hafta Van'da bulunacak olan Orhan'ı çalışmalarını ve başarılarını anlatması için radyo programına davet etti.

Daha sonra konuşan ve yapılan ziyaretin kendisi için anlamlı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da referandum sürecine az bir sürenin kaldığını belirtti. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu süreçte Van'da birlikte olacaklarını anlatan Orhan, "Yeni Türkiye yolunda çok daha iyi günler bizleri bekliyor. İnşallah Allah'ın izni ile tüm olumsuzluklara rağmen alnımızın akıyla bu referandumdan çıkacağız. Bu bağlamda memleketime ve hemşerilerime ömrünüm sonuna kadar hizmet edeceğim" dedi.

-"Van'ın televizyona ihtiyacı var"

Akabinde Van Milletvekili Burhan Kayatürk'ü ziyaret eden Karaca ve beraberindekiler, Van'ın çok önem arz eden bir televizyona ihtiyacı olduğunu dile getirdiler. Bir televizyon girişiminde bulunacakların ve kendilerinin de destek vermeleri talebinde bulunan heyete Kayatürk, elinden gelen her türlü desteği sunacağını ve yeni bir televizyonun kazandırılması için her türlü girişimde bulunacağını kaydetti.

-"Yeni Türkiye için hayallerimiz var"

Ziyaretlerini aralıksız sürdüren Vanlı heyetin bir sonraki durağı ise Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, oldu. Sınır ticareti, kayyum ve referandum gibi konuların konuşulduğu ziyarette, kurumların çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Van'ın sorunlarının daha iyi nasıl çözüme kavuşturula bilineceği gibi konular ele alınırken, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, "Allah ömür verdiği sürece Van halkı için canını dişine takarak hizmet edeceğini, gücü nispetinde her bir ferdin sorunlarını çözmek için çaba sarf edeceğini belirtti. Referandum ile geleceklerini ve sahaya ineceklerini kaydetti. Her şeyimizle çalışıp Yeni Türkiye için hayallerimiz için çaba sarf edeceğiz. Çünkü Yeni Türkiye için hayallerimiz var. Van ile ilgili ister vekil olayım ister olmayım, her yaptığım işte Van'ın menfaati için çalışacağım" dedi.

-"Depremde Van'a hizmet etmekten mutluyum"

Vanlı heyet son olarak deprem sürecinde Van'da görev yapan TBMM Başkanı Özel Kalem Müdürü Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etmek oldu. Deprem süresince gece gündüz uyumadan Van'a hizmet eden TBMM Başkanı Özel Kalem Müdürü Mustafa Çiftçi'ye teşekkür ziyaretinde bulunan heyet, Van halkının da selamlarını iletti.

TBMM Başkanı Özel Kalem Müdürü Mustafa Çiftçi ise bu anlamla ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, deprem sürecinde Van'da bulunup Van halkına hizmet etmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Çiftçi, "Van'ın kısa sürede ayağa kalktığını görmek bizleri fevkalade mutlu kılmıştır. Van'da kısa kaldım, ama buna rağmen kendimi Vanlı olarak gördüm ve Vanlıları çok sevdim, o süreci Van'da geçirmenin de tadı başkaydı. Gece gündüz uyumadan, Van halkına nasıl yardımcı olabilirimizin içerisindeydik. Allah'a şükürler olsun ki Vanlılarımızın yaralarını kısa sürede sarabildik. Rabbim bu tür afetleri bir daha yaşatmasın" dedi.

Yapılan ziyaretlerin ardından edindiği bilgileri bize aktaran Baki Karaca, izlenimlerini de paylaştı. Van'ın kıymetli değerlerini ziyaret etmekten mutlu olduğunu belirten Karaca, ziyaretler esnasında kendilerine kadirşinaslık gösteren idareci, siyasetçi ve yöneticilere teşekkür ettiklerini ifade ederek, bu görüşmelerin Van'a ve insanına hayırlar getireceğine inandığını dile getirdi.

31.01.2017 13:10:47 TSI

