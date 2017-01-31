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Aşağıköy İlkokulu öğretmenler odasını yenilendi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında Aşağıköy İlkokulu öğretmenler odası yenilenerek hizmete sunuldu.

Şu ana kadar eğitim ve çocuklara yönelik güzel çalışmalara imza atan Bilecik Belediyesi, Bilecik'teki öğretmen odalarının yenilenmesi ve düzenlenmesi çalışmaları kapsamında bütün okullarda olduğu gibi bu kez de Aşağıköy İlkokulu Öğretmenler odasını yeniledi. Gerek sınıflarda gerek okul bahçelerinde çocuklara ve eğitimlerine katkı olması için güzel ve anlamlı çalışmalara imza atan Bilecik Belediyesi, Aşağıköy İlkokulu öğretmenler odasında gerekli tefrişat ve yenileme çalışmalarını tamamlayarak, yarıyıl tatilinden sonra çalışmalara başlayacak olan öğretmenlerin hizmetine sundu.

(CKT-CY-Y)



31.01.2017 13:11:37 TSI

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