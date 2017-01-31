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Vali Elban'dan Bozüyük ilçesine ziyaret

- Bilecik Valisi Süleyman Elban:

- "İl valisi olarak insanların nerede ve neye ihtiyacı varsa o ihtiyaçtan daha fazla ne yapabilirimin çabası içerisindeyim"



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Valisi Süleyman Elban, Bozüyük ilçesinde bazı ziyaret ve toplantılara katıldı.

Vali Elban, Bozüyük Kaymakamlığı önünde Kaymakam Hasan Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can ve İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner ve diğer ilgililer tarafından karşılandı. Kaymakam Yaman'a yeni görevinde başarılar dileyerek bir süre sohbet eden ve bazı kurum müdürlerinden bilgi alan Vali Elban, daha sonra Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'yı ziyaret etti. Vali Elban, burada belediye çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldıktan sonra yeni hizmet binasına taşınan Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret ederek, yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Yeni hizmet binasının hayırlı olması dileğinde bulunan ve TSO yönetim kurulu üyeleriyle tanışan Vali Elban, Bozüyük ilçesinin hem nüfus bakımından hem ekonomik hem de sanayi potansiyeli açısından Bilecik'in önemli ilçelerinden birisi olduğunu vurguladı.

"İl valisi olarak insanların nerede ve neye ihtiyacı varsa o ihtiyaçtan daha fazla ne yapabilirimin çabası içerisindeyim"

Vali Elban, daha sonra TSO tarafından düzenlenen ''Müşterek meslek komiteleri'' toplantısında yaptığı konuşmada, Bilecik ve bölge ekonomisine katkıda bulunan, yön veren ve elini taşın altına koymuş sanayicilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Vali Süleyman Elban şöyle konuştu:

''Bozüyük ilçemizi benzer şehirlerle kıyasladığımızda gösterge anlamında bir çok şehirden ileridedir. Bu kadar potansiyelin olmasına rağmen bulunduğu yeri kabullenemiyoruz. İstihdam ve gelişmişlik açısından ciddi sıkıntı yok. Ama bu kadar potansiyele, imkana, üretim kapasitesine sahipken, bunların ne kadarından şehir olarak yararlanıyoruz, çok fazla yararlandığımızı söyleyemiyoruz. Mevcut potansiyeli ve üretilen tüm değerleri daha fazla şehre yansıması ve katkı sağlaması için o alanda çalışma yapılması gerekiyor. Ortak aklı çıkarıp, strateji ortaya koymalıyız. Avantajlı ve güçlü olduğumuz yönleri daha fazla güçlü kılmak, zayıf olduğumuz yönleri de takviye etmemiz gerekiyor. İl valisi olarak insanların nerede ve neye ihtiyacı varsa o ihtiyaçtan daha fazla ne yapabilirimin çabası içerisindeyim. Hep birlikte çalışarak, belli süre içerisinde belli mesafeler alacağımıza inanıyorum.''

Bozüyük TSO Başkanı Buğra Levent ve Meclis Başkanı Mehmet Doğan Tunç'un, odanın faaliyetleri hakkında bilgi vermesinin ardından Vali Elban, sanayicilerin taleplerini dinledi.

(CKT-CY-Y)



31.01.2017 13:13:28 TSI

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