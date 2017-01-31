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Bu proje Turgutlu'yu okutacak

31 Ocak 2017 Salı, 13:09
Bu proje Turgutlu'yu okutacak
Bu proje Turgutlu'yu okutacak

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Turgutlu'da hayata geçirilen ve Mart ayına kadar devam edeceği öğrenilen 'Turgutlu okuyor' Projesi ile öğrencilere hem tasarruf bilinci aşılanacak hem de kitap sevgisi kazandırılacak.
Turgutlu Kaymakamlığı, tarafından gerçekleştirilen ve Turgutlu Belediyesi tarafından da desteklenen 'Turgutlu Okuyor Projesi' TEV Cemile ve Samiye Bayar ilkokulunda, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan'ın öğrencilere kumbara dağıtmasıyla başlamıştı. Projedeki amacın öğrencilere tasarruf bilinci aşılamak ve kitap sevgisi kazandırmak olduğu öğrenildi.
9 Ocak- 10 Mart tarihleri arasında bir çalışma takvimi belirlenen proje kapsamında İlköğretim öğrencilerine kumbaralar dağıtılırken, şubat ayı içerisinde 100 Temel eserin sergilendiği kitap sergisinin açılacağı öğrenildi. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin ziyaret edeceği sergide çeşitli etkinlikler düzenlenerek öğrencilere kitap sevgisi kazandırılmaya çalışılacağı bildirildi. Proje kapsamında Turgutlu'daki liselerde okuyan öğrencilere kitaplar dağıtılacak ve kompozisyon yarışmaları düzenlenecek. Kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verilecek.
Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan yaptığı açıklamada, "Turgutlu Okuyor' projesinin Turgutlu'ya ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Proje kapsamında ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde okuyan öğrencilerimize kitap okuma sevgisi aşılamak ve tasarruf bilinci kazandırmayı amaçladık. Çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırabilirsek memnun olacağız. Kitap okuyan öğrenciler okul ve iş hayatında daha başarılı olurlar ve ülkemize katma değer olarak kazanç sağlarlar. Kitap okuyan insan kültürlüdür. Ülkesine hizmet etmeyi bilen bilinçli bir insandır. Bu sebeple öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmak en büyük hedeflerimizden biridir. Bu sebeple bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Projemiz hayırlı uğurlu olsun." dedi.
(SC-Y)

31.01.2017 13:14:11 TSI
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