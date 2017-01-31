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Çiftçiler miras ve arazi satışları hakkında bilgilendirildi



(Fotoğraflı)



Uğur Ulu

MUŞ (İHA) - Muş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez ve ilçelerdeki çiftçilere, miras ve arazi satışları hakkında bilgi verildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, il genelindeki çiftçilere yönelik çeşitli konularda toplantılar düzenlenmeye devam ediliyor. Kış mevsimi boyunca köylerde periyodik zamanlarda verilen çeşitli eğitimlerle çiftçilerin her konuda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Arazi Edindirme Şube Müdürü Eşref Süne; 10 Mayıs 2014 tarihinden önce vefat eden vatandaşların tarımsal arazilerinin mevcut olanların mal paylaşımında 6537 sayılı kanundan önceki kanun hükümlerin uygulandığını söyledi. 15 Mayıs 2014 tarihinden sonra vefat eden vatandaşların mal paylaşımlarının ise 6537 sayılı kanun hükümlerine göre yapıldığını kaydeden Süne, "Kanun hükümlerine göre mirasçıların, mirasa konu tarım arazilerinde mülkiyet devir işlemlerini mirasın açılmasından itibaren bir yıl içerisinde tamamlamaları gerekiyor. Bir yıllık süresi dolan ve halen intikallerini yaptırmayan mirasçılara Bakanlığımız tarafından tebligat yapılacak ve 3 ay ek süre verilecektir. Ek süre bitiminde mülkiyet devrinin tamamlanmaması durumunda Bakanlığımız tarafından bu arazilerin sistemde bulunan ehil mirasçıya devri, ehil mirasçı olmaması durumunda en fazla teklifi veren istekli mirasçıya devri, aksi halde üçüncü kişilere satılması için yetkili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açılabilecektir. Ayrıca tarım arazilerinin satışı konusunda 6537 sayılı kanun hükümlerinin uygulanacağını, arazisini başka bir şahsa satmak isteyen çiftçinin muhakkak il müdürlüğünden izin alması gerekmektedir" dedi.

Düzenlenen toplantıya ziraat mühendislerinden Mehmet Salih Çınık ve Necat Karayel ile çok sayıda çiftçi katıldı.

(UU-MSA-Y)



31.01.2017 13:14:48 TSI

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