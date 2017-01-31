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Büyükşehirde yangın tatbikatı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ve İtfaiye Daire Başkanlığı'nca belediye personeline yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Başta yangın olmak üzere olası felaketlere karşı Adana Büyükşehir Belediyesi personelinin hazırlıklı olması ve bilgi eksiğinin giderilmesi amaçlarıyla gerçekleştirilen tatbikat başarıyla tamamlandı.

Yangın alarmıyla birlikte belediye binasını hızlı bir şekilde boşaltan ve güvenli alanda toplanan Büyükşehir personeline yangın tüpü kullanma, yangın söndürme, olası bir yangında nasıl davranılması gerektiği konularında bilgi aktarıldı. Büyükşehir bürokratları ve personeli, yangın tüpü kullanma konusunda uygulamalı eğitim aldı.

Adana Büyükşehir Belediye İtfaiyesi binadan yaralı kurtarma tatbikatı da gerçekleştirdi.

(ADN-Y)



31.01.2017 13:15:44 TSI

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