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GENÇDES programı başvuru tarihleri belli oldu

31 Ocak 2017 Salı, 13:10
GENÇDES programı başvuru tarihleri belli oldu
GENÇDES programı başvuru tarihleri belli oldu

(Fotoğraflı)

Hasan Eryılmaz
MALATYA (İHA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gençlerin sanatsal projelerini hayata geçirebilmesi için uygulanan GENÇDES programı başvuru tarihleri belli oldu.
Gençlerin sanatın çeşitli dallarında geliştirecekleri projelerini hayata geçirerek kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını artırmayı amaçlayan GENÇDES programına ilişkin başvuru tarihleri belirlendi. Başvuruların online olarak 30 Ocak 2017 ve 6 Mart 2017 tarihleri arasında gencdes, kulturturizm.gov.tr adresinden yapılabileceğini belirtildi. Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, proje ile gençlerin kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını artırmanın amaçlandığını, sanatın çeşitli dallarında gençler tarafından veya gençlere yönelik üretilecek eser ve projelerin hayata geçirebilmesini sağlamak olduğunu söyledi.
İskenderoğlu, müracaatların etkinlik ve Projeler için verilen destek, sanatsal faaliyetler için destek, eser üretimi için verilen destek olmak üzere üç ana başlıkta müracaatların alınacağını, gençlerin projede istifade etmelerini arzuladıklarını kaydederek, 14-29 yaşları arası gençleri GENÇDES projesi için fikir üretmeye proje hazırlamaya davet etti.
(MT-SD-Y)

31.01.2017 13:15:50 TSI
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