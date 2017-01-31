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Büyükşehir Belediyesi'nden görüntü kirliliği için ortak çalışma



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MALATYA (İHA) - Büyükşehir statüsü ile birlikte hızlı bir gelişim ve dönüşüm süreci yaşayan Malatya'nın daha düzenli bir şekilde gelişmesi için Malatya Büyükşehir Belediyesi market zincirlerinin yöneticileri ve matbaacılarla ayrı ayrı toplantılar düzenlendi.

Başta marketler olmak üzere büyük firmaların reklam ve duyuru amaçlı dağıttıkları afiş-broşür türü yayınların görüntü kirliliği oluşturmadan ilgili yönetmelikler çerçevesinde dağıtılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı organizasyonuyla market zincirlerinin yöneticileri ve matbaacılarla ayrı ayrı toplantılar düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Alican Bozkurt Başkanlığında marketçilerle yapılan bilgilendirme ve istişare toplantısına, Malatya'da faaliyet gösteren uluslararası, ulusal, yerel gross, hiper, süper market yöneticileri, Matbaacılar Odası Başkanlığı ile ilgili şube müdürleri ve personeller katıldı.

Afiş ve broşürler, yönetmeliğe uygun şekilde dağıtılacak

Yapılan toplantıda 2015 yılında yürürlüğe giren İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği çerçevesinde el ilanlarının dağıtılması ve afişlerin asılması ile ilgili esas ve yasaklar hakkında bilgiler verilerek, yönetmeliğe aykırı hareket edenlere karşı uygulanacak müeyyideler anlatıldı.

Toplantıda yapılan bilgilendirmede; el ilanı ve afişlerin çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde dağıtılması gerektiğinden hareketle, Büyükşehir Belediyesi İlan Reklam Servisine mühürletip, gerekli ücretin yatırılmasının ardından izin veren işyeri veya binaların camekân veya pencerelerine, Belediye tarafından yapılan ilan panoları ile konut veya iş yerlerinin posta kutularına asılabileceği/bırakılabileceği belirtildi.

Yönetmeliğe uymayanlara cezai müeyyide

İlan Reklam Yönetmeliğine uymayanlara cezai müeyyidelerin uygulanacağı belirtilerek; ilan ve afişlerin konut ve apartman dairelerinin kapılarına ve kapı altlarına atılmasının, elektrik direkleri, trafolar, otobüs durakları gibi kamuya ait tesis veya özel mülklerin duvarlarına yapıştırılması veya asılmasının yasak olduğu kaydedildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çevre Koruma Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Çevre Koruma Denetim Birimi ekipleri tarafından denetimler sırasında Yönetmelik çerçevesinde belirlenen alanlar dışında yapılan faaliyetlerin tespit edilmesi halinde ise 5 bin adet el ilanı vergi bedeli tutarı ile idari para cezası uygulanacak. Afiş ve ilanlar, gerekli izinler alınarak damgalatılmış olsa dahi, belirtilen alanlar dışında dağıtılması/asılması halinde cezai müeyyidelerin uygulanacağı belirtildi.

Malatya bizim ortak evimiz

Konu ile ilgili olarak bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Alican Bozkurt, Malatya'nın bizim ortak evimiz olduğunu belirterek, herkesin temiz tutması gerektiğini söyledi. Matbaacıların afiş ve ilanları basarken Büyükşehir Belediyesi ile irtibatlı olmaları, firmaların ise afiş ve ilanları dağıtırken, yönetmelik çerçevesinde hareket etmeleri gerektiğini kaydeden Bozkurt, matbaacılar ve market yöneticileriyle yapılan toplantıların çok faydalı geçtiğini belirterek, görüntü kirliliğinin olmadığı temiz bir Malatya'yı hep birlikte meydana getireceklerini kaydetti. Bozkurt, toplantıya katılanlara gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

(MT-SD-Y)



31.01.2017 13:16:47 TSI

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