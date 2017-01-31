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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Kaymakamı Ömer Çimşit BOTAŞ İstasyon Şefliğini ziyaret Etti

31 Ocak 2017 Salı, 13:16
Kaymakamı Ömer Çimşit BOTAŞ İstasyon Şefliğini ziyaret Etti
Kaymakamı Ömer Çimşit BOTAŞ İstasyon Şefliğini ziyaret Etti

(Fotoğraflı)

Enver Zencirci
ŞANLIURFA (İHA) -Kaymakamı Ömer Çimşit BOTAŞ Pompa İstasyon Şefliğini ziyaret etti.
Ziyarette Kaymakamı Ömer Çimşit'e İlçe Emniyet Müdürü Esat Uğur, İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Onurcan ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Viranşehir Koordinatörü Aladdin Milli eşlik etti. İlk önce BOTAŞ Sosyal Tesislerinde incelemelerde bulunan Çimşit'i, BOTAŞ Pompa İstasyon Şefi Hifzullah Kaya, Teknik Personeller Fatih Ölçer ve Ahmet Gülveser karşıladı. BOTAŞ İstasyon sahasını gezen Kaymakamı Ömer Çimşit'e İstasyon Şefi Hifzullah Kaya tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Yaklaşık 2 saat süren ziyaretin ardından Çimşit ve beraberindeki heyet İstasyon Şefliği'nden ayrıldı.
(EZ-SD-Y)

31.01.2017 13:21:17 TSI
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