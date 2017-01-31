YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kaymakamı Ömer Çimşit BOTAŞ İstasyon Şefliğini ziyaret Etti

Kaymakamı Ömer Çimşit BOTAŞ İstasyon Şefliğini ziyaret Etti



(Fotoğraflı)



Enver Zencirci

ŞANLIURFA (İHA) -Kaymakamı Ömer Çimşit BOTAŞ Pompa İstasyon Şefliğini ziyaret etti.

Ziyarette Kaymakamı Ömer Çimşit'e İlçe Emniyet Müdürü Esat Uğur, İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Onurcan ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Viranşehir Koordinatörü Aladdin Milli eşlik etti. İlk önce BOTAŞ Sosyal Tesislerinde incelemelerde bulunan Çimşit'i, BOTAŞ Pompa İstasyon Şefi Hifzullah Kaya, Teknik Personeller Fatih Ölçer ve Ahmet Gülveser karşıladı. BOTAŞ İstasyon sahasını gezen Kaymakamı Ömer Çimşit'e İstasyon Şefi Hifzullah Kaya tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Yaklaşık 2 saat süren ziyaretin ardından Çimşit ve beraberindeki heyet İstasyon Şefliği'nden ayrıldı.

(EZ-SD-Y)



31.01.2017 13:21:17 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER