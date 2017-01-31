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Bilecik'te nüfus artışı

- 2016 nüfus sayım sonuçları açıklandı; Bilecik'in il geneli nüfusu 218 bin 297 oldu



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Bilecik'in 2016 yılı sonu itibarıyla nüfusu 218 bin 297'e ulaştı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre; Bilecik'te de ikamet eden nüfus, 2016 yılında bir önceki yıla göre 5 bin 936 artarak 218 bin 297 kişi oldu. Erkek nüfusun oranı 114 bin 189 kişiyle yüzde 52,3, kadın nüfusun oranı ise 104 bin 108 kişi i ile yüzde 47,7 olarak gerçekleşti. Bilecik'te nüfus artış hızı 2015 yılında binde 11,5 iken, 2016 yılında binde 27,6 olarak gerçekleşti. 2016 yılında Bilecik'te il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı yüzde 80 iken, belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 20 olarak gerçekleşti. Bilecik'te kilometrekareye düşen kişi sayısı olarak ifade edilen nüfus yoğunluğu ise 51 kişi oldu. Bilecik nüfus yoğunluğunda Türkiye genelinde 71. sırada yer aldı.

3 ilçede nüfus arttı

Bir önceki yıla göre, Bilecik' te Merkez ilçe, Bozüyük, Gölpazarı, Yenipazar ilçe nüfusu artarken diğer ilçe nüfusları ise düştü.

İşte nüfus sonuçları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Bilecik Merkez ilçenin nüfusu 77 bin 976, Bozüyük 72 bin 471, Gölpazarı 11 bin 499, İnhisar 2 bin 334, Osmaneli 21 bin 71, Pazaryeri 10 bin 583, Söğüt 19 bin 285, Yenipazar 3 bin 78 kişi şeklinde oldu.

(CKT-MET-Y)



31.01.2017 13:21:57 TSI

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