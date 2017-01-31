31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Escrima sporcuları Londra'da yapılacak şampiyonaya hazırlanıyor

31 Ocak 2017 Salı, 13:20
Escrima sporcuları Londra'da yapılacak şampiyonaya hazırlanıyor

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Türkiye Arnis Kali Escrima Federasyon Başkanı Mustafa Günaydın ve antrenörler Tuncay Özdemir ile Berkay Güç, 20 Şubat'ta İtalya'da yapılacak uluslar arası turnuvadan davet aldı.
Bugüne kadar kendi imkanlarıyla şampiyonlara gittiklerini ifade eden Malatyalı Federasyon Başkanı Mustafa Günaydın, sponsor bulamamaktan yakındı.
Sokak dövüşlerinde savunma sanatı olarak bilinen Arnis Kali Escrima sporunda sponsor sıkıntısı yaşanıyor. Bu spor branşının ülkemizde yeni yeni faaliyet gösterip, tanınması süreciyle ilgili önemli çalışmalar yapan Türkiye Arnis Kali Escrima Federasyon Başkanı Mustafa Günaydın daha önce Filipinlerde düzenlenen Dünya Şampiyonası'na kendi imkanlarıyla katılmıştı. 1 Dünya Şampiyonluğu olmak üzere toplam 6 madalya ile Türkiye'ye dönen Malatya Federasyon Başkanı Günaydın şimdilerde ise İtalya'dan aldıkları davet karşısında sponsor sıkıntısı yaşadıklarını söyledi. Dünya genelinde yakaladıkları başarıya rağmen bir türlü kendi ülkelerinde aynı desteği göremediklerini ifade eden Mustafa Günaydın, "Türk sporcuların bu başarısını görüce birçok ülkeden bizim adımıza dövüşün sizin tüm masraflarınızı biz karşılayalım diyenler bile oldu. Biz onlara, sadece kendi ülkemiz için dövüşeceğimizi söyledik. Ülkemiz bize maddi imkân sağlamasa bile kendi cebimizden masraflarımızı karşılayıp, Müslüman Türk'ün gücünü Dünyaya göstermek için mücadele ettik. Yüce yaratana şükürler olsun ki dünya şampiyonasından 6 madalyayla döndük. 20 Şubat'ta İtalya' da uluslararası turnuva var. Ona davet edildik. Federasyon olarak hala İçişleri Bakanlığına bağlıyız, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olmadığımız için devlet desteğimiz yok. Takımı götürmek için Türkiye' den sponsor bulamadık. Fransa' da yaşayan ve lokanta işletmesi yapan Tayfur Erbatan 6 sporcumuzun masraflarını karşılayacağını söyledi. Bizlerde cebimizden 3 sporcunun masrafını karşılayarak İtalya' daki turnuvaya 9 kişi götüreceğiz. Malatya' dan 5 sporcu götürecektik ancak imkansızlıklardan dolayı Malatya' dan Berkay Güç ve Tuncay Özdemir'i göndereceğiz" ifadeleri kullandı.
"Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırma sözü veriyoruz"
Temmuz ayında İngiltere' nin başkenti Londra' da yapılacak Avrupa şampiyonasına dikkat çeken Günaydın, Malatyalı Bakan Bülent Tüfenkci'den destek isteyerek, "Spor bakanımızla bize bir görüşme sağlarsa, İngiltere' deki Avrupa şampiyonasında milli marşımızı dinlettirip, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırma sözü veriyoruz" Şeklinde konuştu.
İtalya'daki turnuvada Malatya'yı ve ülkemizi temsil edecek Arnis Kali Escrima 2. derece antrenörü Tuncay Özdemir ise müsabakalara yoğun bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Bizim yurtdışı olarak ilk deneyimimiz. İnşallah bayrağımızı dalgalandırıp, Türkiye ve Malatya'nın ismini dünyaya duyuracağız. Teknik olarak oldukça iyiyiz. Çalışmalar devam ediyor. Mersin'de 2 defa müsabakamız oldu. Yapılan bu ayrı turnuvaların birisinde 3'üncülük, diğerinde bu birincilik var. İtalya'da da birincilik bekliyorum" dedi.
"Bu alanda devlet desteğine ihtiyacımız var"
İtalya'ya gidecek bir başka isim Arnis Kali Escrima 2. derece antrenörü Berkay Güç ise "Günlük hayatta kendimi en iyi şekilde savunabileceğim bir spor dalı ararken 2011 Yılında Kali Escrima ile tanıştım. Günümüze kadar Mustafa Hocamın sıkı antrenman programlarından geçerek 2. Derece Antrenör derecesine gelmeyi başardım. Ülkemizde bu işe gönül vermiş birçok Hocalarımız ve sporcu arkadaşlarımız var. Sayımız hızlı bir şekilde artıyor. 2016 yılında 75-80 kiloda Türkiye Şampiyonu oldum. Yaptığımız her çalışma, gidilen her turnuva hocalarımızın maddi yardımı ve özverileri ile gerçekleşiyor. Sponsor sıkıntısı yaşıyoruz. Günümüzde yurt dışında yapılan bir turnuvada 1 sporcunun maliyeti bile hayli fazla. Takım olarak katıldığımızda bu maliyet katlanıyor. Bu alanda devlet desteğine ihtiyacımız var. Böyle bir destek gerçekleşecek olursa buna bağlı olarak sayımız ve ülkemiz adına aldığımız başarılar da artacaktır" diye konuştu.
(MT-SD-Y)

31.01.2017 13:25:56 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir Belediyesi'nden görüntü kirliliği için ortak çalışma
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ İÇİN ORTAK ÇALIŞMA
GENÇDES programı başvuru tarihleri belli oldu
YEREL

GENÇDES PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkililerinden brifing aldı
YEREL

İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİNDEN BRİFİNG ALDI
Vali Toprak, TCDD'yi ziyaretinde hızlı tren mesajı verdi
YEREL

VALİ TOPRAK, TCDD'Yİ ZİYARETİNDE HIZLI TREN MESAJI VERDİ
Salon Hokeyi 2. Lige Yükselme Maçları
YEREL

SALON HOKEYİ 2. LİGE YÜKSELME MAÇLARI
Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Evkur Yeni Malatyaspor'da transfer
YEREL

EVKUR YENİ MALATYASPOR'DA TRANSFER
Bakan Tüfenkci, taziyeleri kabul etti
YEREL

BAKAN TÜFENKCİ, TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Bakan Tüfenkci'nin acı günü
YEREL

BAKAN TÜFENKCİ'NİN ACI GÜNÜ
Yenilginin Faturası Yeşilyurt Belediyespor'a ağır oldu
YEREL

YENİLGİNİN FATURASI YEŞİLYURT BELEDİYESPOR'A AĞIR OLDU
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Malatya Valisi Mustafa Toprak:
YEREL

MALATYA VALİSİ MUSTAFA TOPRAK:
Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri Şehit Fethi Sekin'in mezarını ziyaret ettiler
YEREL

YEŞİLYURT KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ ÜYELERİ ŞEHİT FETHİ SEKİN'İN MEZARINI ZİYARET ETTİLER
Yeni Hamle Eğitim Kurumlarının 'Ders Çalışma Kampı' başladı
YEREL

YENİ HAMLE EĞİTİM KURUMLARININ 'DERS ÇALIŞMA KAMPI' BAŞLADI
Kapan'dan Vali Toprak'a Ziyaret
YEREL

KAPAN'DAN VALİ TOPRAK'A ZİYARET
Büyükşehir Belediyesi karasinek ve sivrisineklere karşı kışlak ilaçlama çalışması yapıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KARASİNEK VE SİVRİSİNEKLERE KARŞI KIŞLAK İLAÇLAMA ÇALIŞMASI YAPIYOR
Hacı adaylarının dikkatine
YEREL

HACI ADAYLARININ DİKKATİNE
Orta Değer Malatya Derneğinden Malatya'nın geleceği için fikir fırtınası toplantısı
YEREL

ORTA DEĞER MALATYA DERNEĞİNDEN MALATYA'NIN GELECEĞİ İÇİN FİKİR FIRTINASI TOPLANTISI
Anadolu Ahi Evran İş Adamları Derneği'nin sivil Anayasa talebi
YEREL

ANADOLU AHİ EVRAN İŞ ADAMLARI DERNEĞİ'NİN SİVİL ANAYASA TALEBİ
Meteorolojiden yoğun kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN YOĞUN KAR YAĞIŞI, KUVVETLİ RÜZGAR VE ÇIĞ UYARISI
Polis telefon dolandırıcılığına karşı uyardı
YEREL

POLİS TELEFON DOLANDIRICILIĞINA KARŞI UYARDI
1932 Malatyagücü, Malatya'nın ikinci profesyonel takımı olmayı hedefliyor
YEREL

1932 MALATYAGÜCÜ, MALATYA'NIN İKİNCİ PROFESYONEL TAKIMI OLMAYI HEDEFLİYOR
Sosyal yardımlarda büyükşehir farkı
YEREL

SOSYAL YARDIMLARDA BÜYÜKŞEHİR FARKI
&quot;Serebral Palsi&quot;li çocuklar için zatürre uyarısı
YEREL

"SEREBRAL PALSİ"Lİ ÇOCUKLAR İÇİN ZATÜRRE UYARISI