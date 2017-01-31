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Escrima sporcuları Londra'da yapılacak şampiyonaya hazırlanıyor



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MALATYA (İHA) - Türkiye Arnis Kali Escrima Federasyon Başkanı Mustafa Günaydın ve antrenörler Tuncay Özdemir ile Berkay Güç, 20 Şubat'ta İtalya'da yapılacak uluslar arası turnuvadan davet aldı.

Bugüne kadar kendi imkanlarıyla şampiyonlara gittiklerini ifade eden Malatyalı Federasyon Başkanı Mustafa Günaydın, sponsor bulamamaktan yakındı.

Sokak dövüşlerinde savunma sanatı olarak bilinen Arnis Kali Escrima sporunda sponsor sıkıntısı yaşanıyor. Bu spor branşının ülkemizde yeni yeni faaliyet gösterip, tanınması süreciyle ilgili önemli çalışmalar yapan Türkiye Arnis Kali Escrima Federasyon Başkanı Mustafa Günaydın daha önce Filipinlerde düzenlenen Dünya Şampiyonası'na kendi imkanlarıyla katılmıştı. 1 Dünya Şampiyonluğu olmak üzere toplam 6 madalya ile Türkiye'ye dönen Malatya Federasyon Başkanı Günaydın şimdilerde ise İtalya'dan aldıkları davet karşısında sponsor sıkıntısı yaşadıklarını söyledi. Dünya genelinde yakaladıkları başarıya rağmen bir türlü kendi ülkelerinde aynı desteği göremediklerini ifade eden Mustafa Günaydın, "Türk sporcuların bu başarısını görüce birçok ülkeden bizim adımıza dövüşün sizin tüm masraflarınızı biz karşılayalım diyenler bile oldu. Biz onlara, sadece kendi ülkemiz için dövüşeceğimizi söyledik. Ülkemiz bize maddi imkân sağlamasa bile kendi cebimizden masraflarımızı karşılayıp, Müslüman Türk'ün gücünü Dünyaya göstermek için mücadele ettik. Yüce yaratana şükürler olsun ki dünya şampiyonasından 6 madalyayla döndük. 20 Şubat'ta İtalya' da uluslararası turnuva var. Ona davet edildik. Federasyon olarak hala İçişleri Bakanlığına bağlıyız, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olmadığımız için devlet desteğimiz yok. Takımı götürmek için Türkiye' den sponsor bulamadık. Fransa' da yaşayan ve lokanta işletmesi yapan Tayfur Erbatan 6 sporcumuzun masraflarını karşılayacağını söyledi. Bizlerde cebimizden 3 sporcunun masrafını karşılayarak İtalya' daki turnuvaya 9 kişi götüreceğiz. Malatya' dan 5 sporcu götürecektik ancak imkansızlıklardan dolayı Malatya' dan Berkay Güç ve Tuncay Özdemir'i göndereceğiz" ifadeleri kullandı.

"Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırma sözü veriyoruz"

Temmuz ayında İngiltere' nin başkenti Londra' da yapılacak Avrupa şampiyonasına dikkat çeken Günaydın, Malatyalı Bakan Bülent Tüfenkci'den destek isteyerek, "Spor bakanımızla bize bir görüşme sağlarsa, İngiltere' deki Avrupa şampiyonasında milli marşımızı dinlettirip, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırma sözü veriyoruz" Şeklinde konuştu.

İtalya'daki turnuvada Malatya'yı ve ülkemizi temsil edecek Arnis Kali Escrima 2. derece antrenörü Tuncay Özdemir ise müsabakalara yoğun bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Bizim yurtdışı olarak ilk deneyimimiz. İnşallah bayrağımızı dalgalandırıp, Türkiye ve Malatya'nın ismini dünyaya duyuracağız. Teknik olarak oldukça iyiyiz. Çalışmalar devam ediyor. Mersin'de 2 defa müsabakamız oldu. Yapılan bu ayrı turnuvaların birisinde 3'üncülük, diğerinde bu birincilik var. İtalya'da da birincilik bekliyorum" dedi.

"Bu alanda devlet desteğine ihtiyacımız var"

İtalya'ya gidecek bir başka isim Arnis Kali Escrima 2. derece antrenörü Berkay Güç ise "Günlük hayatta kendimi en iyi şekilde savunabileceğim bir spor dalı ararken 2011 Yılında Kali Escrima ile tanıştım. Günümüze kadar Mustafa Hocamın sıkı antrenman programlarından geçerek 2. Derece Antrenör derecesine gelmeyi başardım. Ülkemizde bu işe gönül vermiş birçok Hocalarımız ve sporcu arkadaşlarımız var. Sayımız hızlı bir şekilde artıyor. 2016 yılında 75-80 kiloda Türkiye Şampiyonu oldum. Yaptığımız her çalışma, gidilen her turnuva hocalarımızın maddi yardımı ve özverileri ile gerçekleşiyor. Sponsor sıkıntısı yaşıyoruz. Günümüzde yurt dışında yapılan bir turnuvada 1 sporcunun maliyeti bile hayli fazla. Takım olarak katıldığımızda bu maliyet katlanıyor. Bu alanda devlet desteğine ihtiyacımız var. Böyle bir destek gerçekleşecek olursa buna bağlı olarak sayımız ve ülkemiz adına aldığımız başarılar da artacaktır" diye konuştu.

(MT-SD-Y)



31.01.2017 13:25:56 TSI

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