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Zincirleme kazada maddi hasar meydana geldi

31 Ocak 2017 Salı, 13:23
Zincirleme kazada maddi hasar meydana geldi
Zincirleme kazada maddi hasar meydana geldi

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, üç otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Gökan Akın idaresindeki 02 TA 236 plakalı otomobil, Yasin Akbaş idaresindeki 33 SN 669 otomobil ile Salman Kumral idaresindeki 02 ER 550 otomobil Adıyaman Valiliği yan tarafında bulunan kavşakta çarpıştı. Yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken otomobillerde maddi hasar meydana geldi.
Kaza yapan otomobiller olay yerine gelen trafik polislerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(CK-SD-Y)

31.01.2017 13:28:44 TSI
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