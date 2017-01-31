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Düzce'de yeni bir kent meydanı oluşturulacak

31 Ocak 2017 Salı, 13:24
Düzce'de yeni bir kent meydanı oluşturulacak
Düzce'de yeni bir kent meydanı oluşturulacak

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi tarafından Saguç meydanındaki düzenlemelere devam edilecek. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, alanda bulunan Celalettin Özdal parkının meydan ile bütünleştirileceğini belirtti. Düzce'ye yeni bir meydan kazandırmayı amaçladıklarını ifade eden Başkan Mehmet Keleş 'Meydanı doğaltaşlarla kaplayacağız. Alan parkın devamı gibi görünecek' dedi.
Saguç meydanında Celalettin Özdal parkı ile saat kulesinin bulunduğu alan birleştirilecek. Belediye Başkanı Mehmet Keleş, alanda geçen yıl başlatılan düzenlemelerin bu yıl tamamlanacağını vurguladı ve " Düzce yeni bir meydana daha kavuşacak. Meydan Asarsuyu deresi ile birlikte bütünlük gösterdiğinden dere içi ve çevresinde de peyzaj çalışmaları yapılacak. Özellikle seyyar satıcıların bulunduğu alan rehabilite edilecek, burası gösterişli alanlardan biri haline gelecek. Düzce'nin turizm tanıtım ofisinin de içinde bulunduğu kent meydanı haline dönüşecek' dedi. Başkan Mehmet Keleş seyyar satıcılar için de yeni bir alan belirlediklerini ifade ederek ' Seyyar esnafımızı mağdur etmeyeceğiz. Asarsuyu deresi çevresindeki seyyar satıcılarımızı eski otogar mevkiindeki alanda konuşlandıracağız' dedi.
(TT-AY)

31.01.2017 13:29:10 TSI
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