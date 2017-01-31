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Palandöken Müftüsü Kotan göreve başladı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Kısa bir süre önce Palandöken İlçe müftülüğüne atanan eski İl Müftü Yardımcısı Abdurahman Kotan göreve başladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kotan şunları söyledi: "Öncelikle böylesine önemli bir görevi bizlere nasip eden yüce Rabbime şükrediyor ve Layıkı ile bu vazifeyi ifa etmeyi Rabbim nasip etsin diye dua ediyorum. Özellikle bu göreve bizleri layık gören büyüklerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca önceden ilçemizde Müftülük yapmış hocalarıma şimdiye kadar yaptıkları çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Palandöken potansiyeli yüksek metropol bir İlçe önümüzdeki günlerde bir çok projemiz ve çalışmamız olacaktır. Din görevlilerimiz ile kardeşlik anlayışı içerisinde en kısa zamanda Yen'i bir müftülük sitesi yaparak vatandaşımızın ve personelimizin hizmetine sunmayı amaçlıyoruz ayrıca her mahallemize bir Diyanet okuma salonu oluşturmayı hedefliyoruz özellikle 4-6 yaş grubu Kuran Kurslarını ilçemizde dahalda yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz."

(ÖB-ÖB-Y)



31.01.2017 13:29:24 TSI

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