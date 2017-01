YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Besiciliğin Geliştirilmesi Projesi kapanış toplantısı yapıldı

Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Öncülüğünde "Besiciliğin Geliştirilmesi" projesinin kapanış toplantısı, Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İncir Toplantı Salonu'nda yapılan basın toplantısı ile gerçekleştirildi.

Toplantıya Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür yardımcısı Yılmaz Bozkır, Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Sedat Güngör, Aydın Kırmızı Et Üreticileri Biriliği Başkanı Altan Bilgen ve davetliler katıldı.

Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Sedat Güngör, Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından 2016 Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında desteklenen "Aydın Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Öncülüğünde Besiciliğin Geliştirilmesi" projesinin 31 Ekim 2016 tarihinde yürütülmeye başlandığını belirtti.

Güngör "Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak başvuru sahibi olduğumuz projemiz, Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ortaklığı ve Aydın İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği iştirakçiliği ile yürütülmüştür. Aydın ili hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sağlamak için, ilin besicilik potansiyelinin ortaya çıkarılması ve besi faaliyetlerinin artırılması hususunda farkındalık oluşturarak, büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin sığır bakım besleme konusunda bilinçlendirilmesi ile besiciliğin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Aydın'daki damızlık sığır yetiştiricilerinin süt sektöründeki deneyimleri öncülüğünde, Aydın'ın besi materyalleri üretimi için uygun iklim yapısı ile kaliteli damızlık materyalleri hususlarındaki önemli potansiyeli ortaya çıkarılarak, ildeki besicilik faaliyetlerinin canlandırılması hedeflenmiştir" dedi.

Projenin 31 Ocak 2017 tarihi itibariyle sona erdiğini söyleyen ADSYB Başkanı Güngör, "Proje kapsamında, besiciliğin geliştirilmesi ve besicilik sektörünün öneminin farkına varılması için bir dizi faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, besi sığırı bakım beslemesi konusunda damızlık sığır yetiştiricileri ve besicilerin bilinçlendirilmesi için Aydın ili işletme sayıları ve hayvan varlığının en fazla olduğu ve Bozdoğan, Çine, Efeler, Germencik, Nazilli, Kuyucak, Söke ve Yenipazar'da 12- 22 Aralık 2016 tarihleri arasında 'Yetiştirici Bilgilendirme Seminerleri' düzenlendi. Yetiştirici Bilgilendirme Seminerleri Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökhan Önol tarafından verildi. Seminerlere toplamda yaklaşık 500 kişi katıldı. Eğitimlere asıl hedef kitle olan büyükbaş hayvan yetiştiricileri ile, veteriner hekimler, ziraat mühendisleri, sektör temsilcileri ve Efeler'de yapılan eğitimin Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde gerçekleşmesi sebebiyle akademisyenler ve öğrenciler katıldılar. Böylece proje planında beklenenden daha geniş katılım ile eğitimler tamamlandı" diyerek projenin amaç ve hedefine ulaştığına inandığını söyledi.

Proje kapsamındaki bir diğer faaliyetin de Aydın ili besicilik faaliyetlerinin mevcut durumu incelenerek, besiciliğin canlandırılması için çözüm önerileri ile stratejilerin geliştirilmesi olduğunu kaydeden Güngör, bu kapsamda 11 Ocak 2017 tarihinde "Aydın İli Besicilik Çalıştayı" gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Çalıştayın, proje ortakları temsilcileri, hayvancılık örgütleri temsilcileri, akademisyenler, yetiştiriciler ve sektör temsilcilerinden oluşan yaklaşık 100 kişinin katılımı ile gerçekleştirildiğini ifade eden Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Sedat Günör açıklamasının devamında; "Aydın ili besicilik faaliyetlerinin sorunlarının daha sistemli bir şekilde analiz edilebilmesi için çalıştay grup çalışmaları; organizasyon ve işbirliği, pazarlama, yatırım olanakları olmak üzere 3 konu başlığı altında gerçekleştirildi. Bu konu başlıkları altında Aydın ili besicilik mevcut durumu analiz edilmiş, sorunlar belirlenmiş ve bu sorunlara çözüm önerileri getirilmiştir. Proje sonucunda Aydın'ın besicilikteki mevcut durumu, yatırım potansiyeli ve tüm bu faaliyetlerin sonuçlarını içeren 'Aydın İli Besicilik Raporu' hazırlandı. Bu raporu, başta ulusal ve yerel karar alıcılar, sektör temsilcileri, yatırımcılar ve yetiştiriciler olmak üzere tüm Aydın kamuoyu ile paylaşarak hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sağlayacağımızı ümit etmekteyiz. Bu temennilerle, projemizin uygulanmasında ve raporumuzun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürü borç bilir ve projemizin ülkemiz için hayırlı sonuçlar getirmesini dileriz" ifadelerine yer verdi.

Aydın Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Altan Bilgen de projeyi kurumu adına çok önemsediğini ve projenin Aydın'a hayırlı olmasını diledi.

31.01.2017

