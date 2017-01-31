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Başkan Keleş üretimleri yerinde inceledi



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Başkan Yardımcısı Şemsettin Yenersoy ve İNTAŞ Genel Müdürü Kenan Gökmen ile birlikte şantiyede incelemelerde bulundu.

Düzce´de altyapı ve üstyapı yatırımlarına hammadde üretimi yapan ve sadece Düzce ile kalmayarak çevre illere de doğal taş, bazalt ve asfalt üreten İNTAŞ´ta çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Şantiyede üretimi yapılan Bazalt Agrega malzemeleri de inceleyen Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, bazalt sütunların işlem aşamaları hakkında ve Düzce´de 2017 yaz dönemi sonuna kadar yapılacak asfalt çalışmalarında kullanılacak yeterli bazalt agrega malzeme rezervi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Belediye Başkanı Mehmet Keleş şantiyedeki marangoz atölyesini de inceledi. Başkan Keleş, şantiyede yapılacak düzenlemeler ve yeni yatırımlar için de yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

(TT-AY)



31.01.2017 13:29:40 TSI

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