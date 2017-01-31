31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Keleş üretimleri yerinde inceledi

31 Ocak 2017 Salı, 13:24
Başkan Keleş üretimleri yerinde inceledi
Başkan Keleş üretimleri yerinde inceledi

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Başkan Yardımcısı Şemsettin Yenersoy ve İNTAŞ Genel Müdürü Kenan Gökmen ile birlikte şantiyede incelemelerde bulundu.
Düzce´de altyapı ve üstyapı yatırımlarına hammadde üretimi yapan ve sadece Düzce ile kalmayarak çevre illere de doğal taş, bazalt ve asfalt üreten İNTAŞ´ta çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Şantiyede üretimi yapılan Bazalt Agrega malzemeleri de inceleyen Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, bazalt sütunların işlem aşamaları hakkında ve Düzce´de 2017 yaz dönemi sonuna kadar yapılacak asfalt çalışmalarında kullanılacak yeterli bazalt agrega malzeme rezervi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Belediye Başkanı Mehmet Keleş şantiyedeki marangoz atölyesini de inceledi. Başkan Keleş, şantiyede yapılacak düzenlemeler ve yeni yatırımlar için de yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.
(TT-AY)

31.01.2017 13:29:40 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Başkan Keleş; &quot;EDES can güvenliği için önemlidir&quot;
YEREL

BAŞKAN KELEŞ; "EDES CAN GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİDİR"
Düzcenin nüfusu 162 bin oldu
YEREL

DÜZCENİN NÜFUSU 162 BİN OLDU
Düzce'de yeni bir kent meydanı oluşturulacak
YEREL

DÜZCE'DE YENİ BİR KENT MEYDANI OLUŞTURULACAK
Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

DÜZCE'DE FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Fındık üreticilerinin Amerikan Beyaz Kelebeği kabusu son buluyor
YEREL

FINDIK ÜRETİCİLERİNİN AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ KABUSU SON BULUYOR
Düzce'deki FETÖ/PDY soruşturmaları
YEREL

DÜZCE'DEKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMALARI
Düzce Baro Başkanı Ay CMK 2017 ücretlerini yargıya taşıdı
YEREL

DÜZCE BARO BAŞKANI AY CMK 2017 ÜCRETLERİNİ YARGIYA TAŞIDI
Meclis üyeleri koordinasyon toplantısında
YEREL

MECLİS ÜYELERİ KOORDİNASYON TOPLANTISINDA
Başkanlar gölbaşında toplandı
YEREL

BAŞKANLAR GÖLBAŞINDA TOPLANDI
En iyi ödül Akçakoca'nın oldu
YEREL

EN İYİ ÖDÜL AKÇAKOCA'NIN OLDU
Jüride Başkan Mehmet Keleş var
YEREL

JÜRİDE BAŞKAN MEHMET KELEŞ VAR
Düzce Belediyesi atıl durumdaki Kurugöl'ü turizme kazandırıyor
YEREL

DÜZCE BELEDİYESİ ATIL DURUMDAKİ KURUGÖL'Ü TURİZME KAZANDIRIYOR
Kadın hakları için bir araya geldiler
YEREL

KADIN HAKLARI İÇİN BİR ARAYA GELDİLER
MÜSİAD Düzce Yönetimi Kdz. Ereğli Genel Kuruluna katıldı
YEREL

MÜSİAD DÜZCE YÖNETİMİ KDZ. EREĞLİ GENEL KURULUNA KATILDI
EMITT'e halk dansları gösterisi
YEREL

EMITT'E HALK DANSLARI GÖSTERİSİ