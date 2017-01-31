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Düzcenin nüfusu 162 bin oldu



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 2016 yılı sonu itibarıyla Düzce'nin merkez nüfusu 162 bin 897 oldu. Düzce İl Nüfusu ise 370 bin 371 olarak belirlendi.

TÜİK'in 2016 yılı nüfus verileri açıklandı. Buna göre Düzce'nin merkez nüfusu 162 bin 897 oldu. Bu nüfus içinde Beyköy beldesinin nüfusu 4 bin 861, Boğaziçi beldesinin nüfusu da 2 bin 693 olarak açıklandı. Düzce İl Nüfusu ise 370 bin 371 olarak belirtildi. Genel nüfus içinde erkeklerin nüfusu 185 bin 775, kadın nüfusu ise 184 bin 596 olarak belirlendi. Merkez nüfus içinde en kalabalık mahallelerde tespit edildi. Buna göre nüfusu en fazla olan üç mahalle ve nüfusları şu şekilde: Koçyazı mahallesi: 11 bin 701, Beyciler mahallesi: 8 bin 255, Çay mahallesi: 7 bin 911.

(TT-AY)



31.01.2017 13:30:08 TSI

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