YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Keleş; "EDES can güvenliği için önemlidir"

Başkan Keleş; "EDES can güvenliği için önemlidir"



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, D-100 ve D-655 karayolunun bulunduğu Düzce'de trafik kazalarının önlenmesi, yayaların can güvenliği sağlanması açısından Elektronik Denetleme Sistemi'nin (EDES) in yararlı olacağını söyledi. Sağduyulu herkesin can emniyeti açısından EDES'e karşı olmayacağını işaret eden Başkan Mehmet Keleş ' Düzce'de karayollarındaki trafik ihlalleri sonucunda yüzlerce kaza meydana gelmektedir. Kazalar sonucunda birçok insan hayatını kaybetmektedir. Bizim çocuklarımız, yaşlılarımız, engellilerimiz trafik ihlallerine karşı tamamen savunmasız durumdadır. Bunun için kontrol sistemi şarttır' dedi.

EDS sisteminin Düzce'nin menfaatine olacağını belirten Başkan Mehmet Keleş, sistem hakkında şu bilgileri verdi " EDES Türkiye'nin yüzde 80'inde kuruludur. EDES'in olmaması eksiklik olur. Düzce'de her sene yüzlerce kaza olmaktadır. Bu kazalarda insanlarımız hayatlarını kaybetmektedir. Bu açıdan bakıldığında hiç kimse trafik kontrol edilmesin demez. Bu sistemin devreye alınması bir tedbirdir. Zaten mevcut sistemde radar bulunmaktadır. Biz bunu sabit hale getiriyoruz. Sürücüler, bu sisteme göre süratlerini ayarlayacaklardır. Hiç kimse, trafik ihlallerini, aşırı hızı savunmaz. Sağduyulu kişilerin buna karşı olması mümkün değildir.'

(TT-AY)



31.01.2017 13:31:27 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER