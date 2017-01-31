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İzmir hemşehri profili açıklandı

- İzmir nüfusuna kayıtlı 1 milyon 966 bin 425 kişi var



İZMİR (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 2016 yılında İzmir ilinde ikamet eden nüfusun yüzde 40,7'si (1 milyon 707 bin 347 kişi) İzmir nüfusuna kayıtlı kişilerden oluştu.



TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 2016 yılında İzmir ilinde ikamet eden nüfusun yüzde 40,7'si (1 milyon 707 bin 347 kişi) İzmir nüfusuna kayıtlı kişilerden oluştu. İzmir nüfusuna kayıtlı olmayan ancak İzmir'de ikamet eden kişilerin yüzde 4,9'unu (203 bin 607 kişi) Manisa nüfusuna kayıtlı kişiler oluştururken, Manisa'yı Mardin (153 bin 726), Erzurum (141 bin 993 kişi), Konya (126 bin 568 kişi), Aydın (90 bin 902 kişi), Afyon (90 bin 11 kişi) ve Kars (80 bin 150 kişi) nüfusuna kayıtlı kişiler takip etti.



İzmir nüfusuna kayıtlı 1 milyon 966 bin 425 kişi var

2016 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre İzmir nüfusuna kayıtlı kişilerin yüzde 86,8'i (1 milyon 707 bin 347 kişi) İzmir'de yaşıyor. İzmir'den sonra İzmirlilerin en çok yaşamayı tercih ettiği yer İstanbul (70 bin 359 kişi) oldu. İzmirlilerin İstanbul'dan sonra yaşamayı tercih ettikleri diğer iller sırasıyla Manisa (28 bin 866), Aydın (22 bin 794 kişi), Ankara (21 bin 555 kişi), Muğla (15 bin 226 kişi), Antalya (13 bin 557 kişi), Balıkesir (11 bin 18 kişi) ve Bursa (9 bin 639 kişi) oldu.



Türkiye genelinde en çok Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı kişi var

Türkiye genelinde 2 milyon 625 bin 674 Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı kişi varken, Şanlıurfa'yı sırasıyla İstanbul (2 milyon 525 bin 67 kişi), Konya (2 milyon 516 bin 264 kişi), Diyarbakır (2 milyon 163 bin 895 kişi), Ankara (1 milyon 974 bin 295 kişi) ve İzmir (1 milyon 966 bin 425 kişi) nüfusuna kayıtlı kişiler takip etti.

(CA)



31.01.2017 13:33:41 TSI

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