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Sungurlu'nun nüfusu azaldı

- Genel Nüfus 49 Bin 211'e, Merkez Nüfusu 31 Bin 204'e Geriledi



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinin 1980 yılında 100 bin olan merkez, belde ve köy nüfusu, 2009 yılında 61 bin 210'a, 2010 yılında 59 bin 283'e, 2011 yılında 57 bin 385'e, 2012 yılında 55 bin 922'ye, 2013 yılında 54 bin 099'a, 2014 yılında 51 bin 975'e, 2015 yılında 50 bin 214'e, 2016 sonu itibariyle ise 49 bin 211'e düştü.

"İlçenin nüfusu 1003 kişi azaldı"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 Adrese Dayalı Nüfus Sayımı sonuçlarını açıkladı. Açıklanan sonuçlara göre Sungurlu nüfusunu 24 bin 857'sini kadınlar, 24 bin 354'ünü ise erkekler oluşturdu. İlçe merkezinin nüfusu ise 15 bin 455'i erkekler, 15 bin 749 ise kadınlar olmak üzere toplam 31 bin 204 olarak belirlendi. Köy nüfusunu ise 8 bin 899 erkek, 9 bin 108 kadın olmak üzere toplam 18 bin 007'den oluştu.

Sungurlu'nun 1980 yılında ilçe merkez nüfusu 24 bin 309, köy nüfusu 73 bin 013 olmak üzere toplam 100 bin idi. 1990 yılında merkez nüfusu 30 bin 521, köy nüfusu 57 bin 806 oldu. 15 yılda merkez nüfusu toplam 2 bin 064 kişi artarken, köy nüfusu ise 36 bin 292 kişi azaldı. 2000 yılında ise merkez nüfus 35 bin 397, köy nüfusu 45 bin 443 idi.

"Genç nüfus azalırken yaşlı nüfusu arttı"

0-4 yaş bin 602 erkek, bin 428 kadın, 10-14 yaş bin 821 erkek, bin 774 kadın, 15-19 yaş 2 bin 168 erkek, 2 bin 007 kadın, 20-24 yaş bin 409 erkek, bin 428 kadın, 25-29 yaş erkek bin 385, bin 361 kadın, 30-34 yaş bin 423 erkek, bin 424 kadın, 35-39 yaş bin 619 erkek, bin 537 kadın, 40-44 yaş bin 532 erkek, bin 513 kadın, 45-49 yaş bin 390 erkek, bin 353 kadın, 50-54 yaş bin 575 erkek, bin 603 kadın, 55-59 yaş bin 369 erkek, bin 496 kadın, 60-64 yaş bin 476 erkek, bin 635 kadın, 65-69 yaş bin 270 erkek, bin 534 kadın, 70-74 yaş bin 72 erkek, bin 199 kadın, 75-79 yaş 766 erkek, 918 kadın, 80-84 yaş 527 erkek, 637 kadın, 85-89 yaş 180 erkek, 320 kadın, 90+ yaş 40 erkek, 112 kadın.

(SŞ-BÖ)



31.01.2017 13:34:19 TSI

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