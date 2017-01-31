Eskişehir'in nüfusu yüzde 2,2 arttı, 844 bin 842'e ulaştı
- Yıllık nüfus artış hızı 2015 yılında binde 17,6 iken, 2016 yılında binde 21,7 olarak gerçekleşti
ESKİŞEHİR (İHA) - Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2016 yılı sonu itibarı ile Eskişehir nüfusu ise 844 bin 842' ye ulaştı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir'de ikamet eden nüfus 2016 yılında, bir önceki yıla göre 18 bin 126 kişi arttı. Eskişehir yıllık nüfus artış hızı 2015 yılında binde 17,6 iken, 2016 yılında binde 21,7 olarak gerçekleşti. Erkek nüfusun oranı yüzde 49,9 (421 bin 580 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 50,1 (423 bin 262 kişi) olarak gerçekleşti.
Eskişehir'de yıllık nüfus artış hızı, 2015 yılında binde 17,6 iken, 2016 yılında binde 21,7 olarak gerçekleşti. Eskişehir'de ikamet eden nüfus ile Türkiye sıralamasında 25. il oldu. Eskişehir'de kilometrekareye düşen kişi sayısı olarak ifade edilen nüfus yoğunluğu ise 61 kişi oldu. Bir önceki yıla göre, Eskişehir'de Çifteler, Sarıcakaya, Beylikova, Mihalgazi, Odunpazarı, Tepebaşı ilçe nüfusu artarken diğer ilçe nüfusları ise düştü.
ESKİŞEHİR İLÇE NÜFUSLARI İSE ŞÖYLE;
Çifteler .......... 15 bin 297
Mahmudiye .. 7 bin 856
Mihalıççık ..... 8 bin 444
Sarıcakaya ... 6 bin 244
Seyitgazi ...... 13 bin 203
Sivrihisar ...... 20 bin 886
Alpu .............. 11 bin 290
Beylikova ..... 7 bin 842
İnönü ............ 6 bin 720
Günyüzü ...... 5 bin 746
Han .............. Bin 946
Mihalgazi ...... 4 bin 561
Odunpazarı ..391 bin106
Tepebaşı ......343 bin 701
(İHA-MET-Y)
31.01.2017 13:36:33 TSI
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