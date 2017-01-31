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Eskişehir'in nüfusu yüzde 2,2 arttı, 844 bin 842'e ulaştı

- Yıllık nüfus artış hızı 2015 yılında binde 17,6 iken, 2016 yılında binde 21,7 olarak gerçekleşti



ESKİŞEHİR (İHA) - Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2016 yılı sonu itibarı ile Eskişehir nüfusu ise 844 bin 842' ye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir'de ikamet eden nüfus 2016 yılında, bir önceki yıla göre 18 bin 126 kişi arttı. Eskişehir yıllık nüfus artış hızı 2015 yılında binde 17,6 iken, 2016 yılında binde 21,7 olarak gerçekleşti. Erkek nüfusun oranı yüzde 49,9 (421 bin 580 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 50,1 (423 bin 262 kişi) olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de yıllık nüfus artış hızı, 2015 yılında binde 17,6 iken, 2016 yılında binde 21,7 olarak gerçekleşti. Eskişehir'de ikamet eden nüfus ile Türkiye sıralamasında 25. il oldu. Eskişehir'de kilometrekareye düşen kişi sayısı olarak ifade edilen nüfus yoğunluğu ise 61 kişi oldu. Bir önceki yıla göre, Eskişehir'de Çifteler, Sarıcakaya, Beylikova, Mihalgazi, Odunpazarı, Tepebaşı ilçe nüfusu artarken diğer ilçe nüfusları ise düştü.



ESKİŞEHİR İLÇE NÜFUSLARI İSE ŞÖYLE;

Çifteler .......... 15 bin 297

Mahmudiye .. 7 bin 856

Mihalıççık ..... 8 bin 444

Sarıcakaya ... 6 bin 244

Seyitgazi ...... 13 bin 203

Sivrihisar ...... 20 bin 886

Alpu .............. 11 bin 290

Beylikova ..... 7 bin 842

İnönü ............ 6 bin 720

Günyüzü ...... 5 bin 746

Han .............. Bin 946

Mihalgazi ...... 4 bin 561

Odunpazarı ..391 bin106

Tepebaşı ......343 bin 701

(İHA-MET-Y)



31.01.2017 13:36:33 TSI

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