Kastamonu'da 398 köy yolu ulaşıma kapalı
Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 398 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kastamonu İl Özel İdare tarafından yapılan açıklamaya göre, Abana'da 8, Araç'ta 5, Azdavay'da 4, Bozkurt'ta 31, Cide'de 60, Çatalzeytin'de 40, Devrekani'de 40, Doğanyurt'ta 20, Hanönü'nde 16, İhsangazi'de 3, İnebolu'da 75, Küre'de 31, Pınarbaşı'nda 14, Şenpazar'da 20 ve Taşköprü'de 31 olmak üzere toplam 398 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.
Köy yollarının açılması için İl Özel İdaresine bağlı ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
(Vİ-İÇ)
31.01.2017 13:37:25 TSI
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