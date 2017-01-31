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Milas'ta doğaseverlerden avcılara çağrı

31 Ocak 2017 Salı, 13:36
Milas'ta doğaseverlerden avcılara çağrı
Milas'ta doğaseverlerden avcılara çağrı

(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Milas Avcılar Atıcılar ve Amatör Balıkçılar Spor Kulübü Derneği üyeleri, basında avcılara yönelik çıkan bazı haberlere üzerine Boğaziçi Mahallesi sınırları içinde bulunan Tuzla Sulak Alanı'nda çevre temizliği yaptı.

Milas'a bağlı Tuzla Sulak Alanında meydana gelen kaçak avcılık ile doğaya zarar verildiği yönünde haberlerin basında yer almasının ardından geçtiğimiz haftasonu Milas Avcılar Atıcılar ve Amatör Balıkçılar Spor Kulübü Derneği üyeleri tarafından Boğaziçi'nde basın açıklaması yapıldı. Doğaya, 'Belgeli Avcılar'ın değil 'Kaçak Avcılar'ın zarar verdiğini dile getiren Milaslı Avcılar, basın açıklamasının ardından alanda çevre temizliği de gerçekleştirdi.
Avcıların açıklaması ve temizlik çalışmalarının basında yer almasının ardından, bu kez de Milaslı Doğaseverler, avcıları çalışmalarından dolayı kutlayıp benzer temizlik çalışmasının yine özellikle avcılar tarafından çok yoğun bir şekilde kullanılan, Milas Avcılar Atıcılar ve Amatör Balıkçılar Spor Kulübü Derneği'nin öncülüğünde yapılan trap atış yarışmalarının yapıldığı Beçin Denizcik Orman Deposu yanındaki bölgede de yapılması gerektiğini söylediler.
Bölgede çok yoğun plastik fişek atıklarının bulunduğuna dikkat çeken Doğaseverler, plastiğin doğada çok zor kaybolabilen bir atık olduğunu da sözlerine eklediler.
(ÇP-MB-Y)

31.01.2017 13:41:28 TSI
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