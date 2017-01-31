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Beylikdüzü'nde yarıyıl etkinlikleri "engel" tanımıyor



(Fotoğraflı)



İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü Belediyesi, 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk yarısını geride bırakan öğrencilerin, sömestr tatilini dolu dolu geçirmesi için etkinliklerine devam ediyor. Beylicium AVM'de gerçekleşen Yarıyıl Şenliği'nde engelli minikler de akranları ile birlikte yerini aldı. Atölye programlarına, sinema ve tiyatro gösterimlerine katılan engelli öğrenciler de yaşıt arkadaşlarıyla birlikte gönüllerince eğleniyor.

Yarıyıl Şenliği'nde etkinliklere ilgi büyük. Beylikdüzü Belediyesi öğrencilere karne hediyesi olarak eğlence dolu bir program hazırladı. Hazırlanan eğitici, öğretici programlara engelli öğrenciler de sık sık katılıyor. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün organizasyonu ile başlayan yarıyıl etkinlikleri 5 Şubat'a kadar devam edecek. Program kapsamında drama, kukla, lego robot, masal okuma gibi birçok farklı konudan oluşan tam 14 atölye çalışması çocuklarla buluşuyor. Etkinlikler; Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi, Özgecan Aslan Kültür Merkezi ve Beylicium AVM Erol Günaydın Sahnesi'de gerçekleşiyor.



Beylicium AVM'de sinema ve tiyatro gösterimleri

Çeşitli atölye programlarının, sinema ve tiyatro gösterimleri ile sürpriz ikramların olduğu Yarıyıl Şenliği kapsamında çocuklar, engelli arkadaşlarıyla da birlikte tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçiriyor.14-29 Ocak tarihleri arasında Beylicium AVM'nin 2. Katındaki Beylikdüzü Belediyesi Tiyatrosu'nda "Bilim İş Başında" adlı oyun ile 30 Ocak - 15 Şubat arasında "Kukların Efendisi" adlı oyun sahnede. Oyun saatleri hafta içi 11.00- 15.00, hafta sonu 12.00 - 15.00. Sinemada ise 20 - 26 Ocak arası "Evim" ile 27 Ocak - 5 Şubat arası Buz Devri Büyük Çarpışma filmi gösterimde. Seanslar, hafta içi 10.30, 13.30, 16.30 ve 19.00 iken haftasonu 11.30, 14.00, 16.30 ve 19.00 saatlerinde gerçekleştiriliyor.



Etkinliklere servis hizmeti

Kitap okuma farkındalığının yaratılması, kütüphane kültürü edindirmenin amaçlandığı Masal Okuma Atölyesi'nde 5-8 yaş grubuna yönelik yaratıcı okuma etkinliği düzenlenecek. Etkinlikler; Beylicium AVM Erol Günaydın sahnesi, Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi ve Özgecan Aslan Kültür Merkezi'nde 8 gün boyunca 11.00-15.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Çocukların atölye çalışmalarında yerlerini alabilmeleri için etkinlikten 1 saat önce kayıt yaptırılması gerekiyor. Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi ve Özgecan Aslan Kültür Merkezi'ne ring servisleri olacak. Ring servis bilgisi için 444 09 39 NO'lu Çağrı Merkezi hattından bilgi alabilirsiniz.

(HB-ÖK-Y)



31.01.2017 13:42:49 TSI

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