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AK Parti'nin "Sessiz dostlarımız için lokanta projesi" ilgi görüyor

31 Ocak 2017 Salı, 13:38
AK Parti'nin "Sessiz dostlarımız için lokanta projesi" ilgi görüyor
AK Parti'nin "Sessiz dostlarımız için lokanta projesi" ilgi görüyor

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay'ın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturan sokak hayvanlarını doyurma çağrısı Tepebaşı İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından anlamlı bir çalışmaya ilham oldu.
AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma AK Parti Tepebaşı İlçe Gençlik Kolları "Sessiz dostlarımız için lokanta projesi" ile destek verdi. Günay'ın kış şartlarının ağır geçtiği günlerde soğuktan etkilenen sokak hayvanı fotoğrafları paylaşarak, "Tüm gençlerimize ve gençlik kollarına sesleniyorum. Haydi çevrenizi dolaşın, can dostlarımızı bulun, '#CanDostlarıUnutmayalım' ile paylaşın" çağrısı üzerine Tepebaşı bölgesinde gençlik kolları kendi imkanları ile gerçekleştirilen 'Sessiz dostlarımızı için lokanta projesi' bölge sakinlerinde yoğun ilgi gördü.
Tepebaşı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halil Gıcır, yaptıkları çalışma ile çetin geçen kış aylarında sokak hayvanlarının hayatta kalması için çalıştıklarını belirtti. Tepebaşı bölgesinde çeşitli noktalarda gerçekleştirdikleri çalışma ile ilgili konuşan Gıcır, "AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay ve Çevre, Şehir ve Kültür Birimi Başkanlığı'mızın öncülük ettiği 'Bir Gün Değil Her Gün' '#CanDostlarıUnutmayalım' dedik ve ilçemizin bazı noktalarına sesiz dostlarımız için lokantamızı açtık. Batıkent mahallemizde Batıkent Parkı içinde, Çamlıca Mahallesi Çamlıca Parkı içinde ve Uluönder Mahallesi Uluönder Parkı içinde hayvan lokantalarımıza kurduk. Sorumluluğumuzun sadece insanlar, ağaçlar ya da çevre olmadığı bilinci ile merhamet ve şefkat ellerimizi sokak hayvanlarının üzerinden çekmeden sokak hayvanları için başlattığımız bu çalışma ile bölgemizde ilk adımı biz attık tüm vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz. Sokak hayvanlarının bizler kadar yaşama haklarının olduğunu unutmayalım" dedi.
(İHA-MET-Y)

31.01.2017 13:43:16 TSI
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