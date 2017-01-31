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Güneyin 47 mahallesi için SASKİ ihaleye çıkıyor

31 Ocak 2017 Salı, 13:38
Güneyin 47 mahallesi için SASKİ ihaleye çıkıyor
Güneyin 47 mahallesi için SASKİ ihaleye çıkıyor

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Geyve ve Taraklı'nın 47 mahallesini kapsayan yeni içme suyu hattı için ihaleye çıkacaklarının müjdesini verdi.
SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şehrimiz için hazırladığımız projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Sakarya'mızın 16 ilçesinde dev projelerle şehrimizin altyapı geleceğini garanti altına alıyoruz. Geyve ve Taraklı'ya bağlı 47 mahallemizi daha sağlıklı ve bol içme suyu ile buluşturacak önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Proje ile bölgeye toplamda 316 kilometre içme suyu hattı inşa edeceğiz. 28 Şubat Salı günü proje için ihaleye çıkıyoruz. Sakarya'nın 16 ilçesinde içme suyu, kanalizasyon, atık su ve yağmursuyu anlamında çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Şimdi de Geyve'nin 30 ve Taraklı'nın ise 17 mahallesini kapsayan içme suyu projemizi hayata geçiriyoruz. İki etaptan oluşan proje ile iki ilçede toplamda 316 kilometre içme suyu hattı inşa edeceğiz. Dönem dönem bazı noktalarda görülen yetersizlik sorunu inşa edeceğimiz yeni içme suyu hattı ile tarihe karışacak. İnşallah projemiz tamamlandığında Geyveli ve Taraklılı hemşerilerimiz içme suyu anlamında hiçbir sorun yaşamayacak" ifadelerini kullandı.
Keleş sözlerinin devamında, "İlk etap için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacağız. Bu kapsamda Geyve'ye bağlı Doğancıl, Poydalar, Sabırlar, Çayköy, Südalan, Ilıcaköy, Aydınlar, Çamlık, Şehren, Demirler, Çine, Günhoşlar, Akdoğan, Karacaören, Çukurköy, Yaylak, Hacılar, Taşoluk, Hisarlık, Halidiye, Sekiharman Mahalleri ile Taraklı'ya bağlı Avdan, Esenyurt, Mahdumlar, Alballar, Kemaller, Uğurlu, İçdedeler, Dışdedeler, Tuzla, Aksu, Harkköy, Hacıyakuplar mahallelerinde ilk çalışmalarına başlayacağız. İkinci etapta ise Geyve'ye bağlı Hacıosmanlar, Ahibaba, İhsaniye, Suçatı, Esenköy, Alıplar, Ceceler, Hırka, Umurbey Mahalleri ve Taraklı'ya bağlı Çamtepe, Pirler, Hacıaliler, Duman, Akçapınar Mahallelerinin içmesuyu altyapısını inşa edeceğiz. İlk etap için 28 Şubat Salı günü ihalemizi gerçekleştireceğiz" dedi.
(RŞ-İÇ)

31.01.2017 13:43:48 TSI
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