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Bulanık Belediyesinden girişimcilik kursu

31 Ocak 2017 Salı, 13:41
Bulanık Belediyesinden girişimcilik kursu
Bulanık Belediyesinden girişimcilik kursu

(Fotoğraflı)

Galip Kılınç
MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık Belediyesi, 60 kişiye yönelik uygulamalı girişimcilik kursu verecek.
KOSGEB destekli kursa katılmak isteyen kursiyerlerin 31 Ocak - 10 Şubat 2017 tarihlerinde Bulanık Belediyesine evraklarını teslim etmeleri gerektiğini ifade eden Bulanık Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, "Girişimcilik eğitimi, iş kurmak isteyip başlangıç aşamasında finansal desteğe ihtiyaç duyan tüm girişimciler için çok önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Eğitim kapsamında, üniversite, lise ve ilköğretim mezunlarından oluşan 60 kişiye girişimci adayına 70 saat eğitim verilecek. Eğitim, Bulanık Belediyesine ait belirlenen bir yerde yapılacaktır. Konusunda uzman eğitmenler eşliğinde tamamlanacak. Eğitimini tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan girişimci kursiyerler, eğitim sonrasında hazırlayacakları iş planı ile KOSGEB'e başvuru yapabilecek. Eğitimi tamamlayanlar KOSGEB'den 30 bin TL'ye kadar hibe desteği ve 70 bin TL'ye kadar faizsiz kredi desteğine başvurma hakkı da kazanacak" dedi.
Uzan; Bulanık ilçesinde 60 kişiye KOSGEB girişimcilik belgesini vereceklerini belirterek, "Bu belgeyi almak için ilk önce genç girişimcilerin iş açmak konusunda kesin kararlı olmalarını istiyoruz. Sırf 'bu belgeyi alayım, ileride lazım olur' düşüncesinde olan varsa gelip başvurmasın. İş açacaklara yardımcı olacağız. Sertifikayı alsın diye vermeyeceğiz. Başvuranlar ilk önce yapacakları icraatları bize sunacaklar, biz de onlara yardımcı olacağız. Genç girişimcilere destek kapısı olacağız" diye konuştu.
(MSA-Y)

31.01.2017 13:46:01 TSI
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