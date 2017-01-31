31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Sağıroğlu, "Böyle bir afet görmedik"

31 Ocak 2017 Salı, 13:41
Başkan Sağıroğlu, "Böyle bir afet görmedik"
Başkan Sağıroğlu, "Böyle bir afet görmedik"

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu son yılların en büyük kar yağışı ile karşı karşıya geldiklerini belirterek, "Böyle bir kar görmemiştik. Normal bir yağış değil, afet yaşıyoruz" dedi.
Trabzon'un Yomra ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 25 mahalle yolu ulaşıma kapanırken, Yomra Belediyesi Fen İşlerine Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri dün geceden itibaren yapılan çalışmalar neticesinde 15 mahalle yolunu ulaşıma açıldı.
Karla mücadele çalışmalarında ekibini yalnız bırakmayarak her an sahada olan Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu yaptığı açıklamada, ilçelerinde son yılların en büyük kar yağışının yaşandığını belirterek, "Dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı tüm mahallelerimizi ulaşıma kapattı. Ekibimizle birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren harekete geçerek, 15 mahallemizin ana arterini ulaşıma açtık. Geriye kalan 10 mahallemizde bu gece itibariyle ulaşıma açmayı hedefliyoruz. Yüce mevlamın izni ile bununda üstesinden geleceğiz" dedi.
"İlçe merkezimizde kar kalınlığı yaklaşık olarak 70 cm'yi buldu"
Kar kalınlığı ilçe merkezimize oranla yüksek mahallelerimizden 3 kat daha fazla diyen Başkan Sağıroğlu, "İlçe merkezimizde kar kalınlığı yaklaşık olarak 70 cm'yi buldu. Tüm ekibimizi sahilden, kırsala doğru yönlendirdik. Şuan itibariyle tüm mahallelerimize ulaşım sağlayamadık ancak, emekçi kardeşlerim yoğun bir çalışma içerisinde. Vatandaşlarımızın da takdir edeceği gibi son yılların en büyük yağışını aldık. Kıymetli vatandaşlarımızdan istirham ediyoruz. Bizleri biraz anlayışla karşılasınlar, sabırlı olsunlar. Bizler, koltuğumuzda oturup keyfimize bakmıyoruz. Vatandaşımız için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın içi ferah olsun. Yomra Belediyesi olarak biz bu afeti yeneceğiz" diye konuştu.
(EK-Y)

31.01.2017 13:46:31 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'da hastanenin dış bölümündeki çatı çöktü
YEREL

TRABZON'DA HASTANENİN DIŞ BÖLÜMÜNDEKİ ÇATI ÇÖKTÜ
Trabzonspor'dan iki farklı başlangıç
YEREL

TRABZONSPOR'DAN İKİ FARKLI BAŞLANGIÇ
KTÜ'de öğretime kar engeli
YEREL

KTÜ'DE ÖĞRETİME KAR ENGELİ

Trabzon'da havayolu ulaşımına kar engeli
YEREL

TRABZON'DA HAVAYOLU ULAŞIMINA KAR ENGELİ
Trabzon'da engelli ve hamile kamu personeline kar tatili
YEREL

TRABZON'DA ENGELLİ VE HAMİLE KAMU PERSONELİNE KAR TATİLİ
Trabzon'daki FETÖ/PDY duruşması
YEREL

TRABZON'DAKİ FETÖ/PDY DURUŞMASI

Trabzonspor kar payı dağıtmayacak
YEREL

TRABZONSPOR KAR PAYI DAĞITMAYACAK
Trabzonspor'da Akakpo'nun sözleşmesi feshedildi
YEREL

TRABZONSPOR'DA AKAKPO'NUN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Trabzonspor'dan taraftarlarına teşekkür
YEREL

TRABZONSPOR'DAN TARAFTARLARINA TEŞEKKÜR
Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı katkısı
YEREL

TRABZONSPOR'A YUSUF YAZICI KATKISI
Karadeniz'de kış
YEREL

KARADENİZ'DE KIŞ
Trabzon Büyükşehir Belediyesi şehrin her noktasında kar mücadelesine devam ediyor
YEREL

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHRİN HER NOKTASINDA KAR MÜCADELESİNE DEVAM EDİYOR
Başkan Sağıroğlu, &quot;Yomra Belediyesi olarak bizler, vatandaşımızın efendisi değil hizmetkarı olmaya aday ekipleriz&quot;
YEREL

BAŞKAN SAĞIROĞLU, "YOMRA BELEDİYESİ OLARAK BİZLER, VATANDAŞIMIZIN EFENDİSİ DEĞİL HİZMETKARI OLMAYA ADAY EKİPLERİZ"
Başkan Gümrükçüoğlu, &quot;Özel araçlarımızla trafiğe çıkmayalım&quot;
YEREL

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜOĞLU, "ÖZEL ARAÇLARIMIZLA TRAFİĞE ÇIKMAYALIM"
Trabzon'un Of ilçesinde karla mücadele
YEREL

TRABZON'UN OF İLÇESİNDE KARLA MÜCADELE
Trabzon'da kış
YEREL

TRABZON'DA KIŞ
Trabzon Engelli ve hamile kamu çalışanlarına kar tatili
YEREL

TRABZON ENGELLİ VE HAMİLE KAMU ÇALIŞANLARINA KAR TATİLİ