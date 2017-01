YEREL HABERLER / SİİRT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. DEDAŞ'tan iş güvenliği denetimi

DEDAŞ'tan iş güvenliği denetimi



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ), sahada görev yapan personelin daha güvenli koşullarda çalışmaları için farkındalık oluşması için başlattığı denetimlerini sorumluluk bölgesinin tümünde hayata geçiriyor.

Bu çerçevede her kademede çalışanlardan oluşan denetim birimleri, bilgisayarlı tablet yöntemiyle sahada dolaşarak çalışan personelin İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) mevzuatına uyup uymadığını kontrol ediyor. Siirt'te de Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Naci Obut başta olmak üzere denetim ekipleri çalışmaları sahada yürüttü. İSG Uzmanı ve diğer yöneticilerden oluşan denetim ekibi, önce şehir içi ardından da ilçelerde çalışan personelin iş güvenliği konularına uyup uymadıklarını kontrol etti. Ekiplerin büyük bir kısmının çalışma sırasında kendi güvenliklerini sağlamak üzere şirket tarafından verilen malzemeleri kullandığı belirlenirken, kullanmadıkları belirlenenler ise uyarılarak, kendi can güvenlikleri için daha hassas davranmaları istendi.

Kurum Müdürü Obut, şirket tarafından iş güvenliğinin sağlanması ve bunun için farkındalık oluşmasını sağlamak için başlatılan çalışmalara katıldıklarını belirterek, kendileri için çalışanların can güvenliğinin her şeyden önde geldiğini söyledi. Obut, "Yüksek risk altında çalışan personelimizin iş sağlığı ve güvenliği konularına uyup uymadıklarını belirli aralıklarda kontrol ediyoruz. Genel anlamda kurallara uyulsa da uymayan veya ihmalkar davrananlara ise gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. Şirketimiz iş güvenliği konusunda oldukça hassas davranıyor. Burada çalışan her işçi arkadaşımız bizim için kıymetlidir, onların sağlıkları ve güvenlikleri bizim için her şeyden önce gelir. Bu nedenle her çalışanımızın iş sağlığı ve güvenliği kurallarına azami biçimde uymalarını istiyoruz. Amacımız, kaza yaşanmayan bir iş yılı geçirmek'' dedi.

(MND-AKK-Y)



31.01.2017 13:47:07 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER