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Yüreğir'de spor tesisi sayısı 12'ye ulaştı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, ilçedeki spor tesisi sayısını artıracaklarını söyledi.

Başkan Çelikcan, "Her mahalleye bir spor tesisi' hedefiyle PTT Evleri, Levent, Çamlıbel, Camili, Solaklı, Doğankent, Sarıçam, Çağırkanlı ve Akpınar mahallelerinde spor tesislerinin tamamlandığını, Yakapınar, Yavuzlar ve Belören mahallelerindeki spor tesisi çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Bu sayıyı hızla artıracaklarını belirten Çelikcan, "Bu tesislerimizle gençlerimizi sokağın olumsuz yönlerinden kurtarmayı amaçlarken sağlıklı ve zinde nesiller hedefliyoruz. Bu doğrultuda Yüreğir'in daha yaşanabilir bir ilçeye dönüşmesi için bütün gayretimizle çalışıyoruz" dedi.

(ADN-Y)



31.01.2017 13:47:22 TSI

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