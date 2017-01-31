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Kaymakam Uzan'dan taziye mesajı



(Fotoğraflı)



Galip Kılınç

MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, çığ altında kalan Ericek Köyü Muhtarı Mehmet Şirin Doğan'ın vefatından dolayı taziye mesajı yayımladı.

Kaymakam Uzan, Ericek Köyü Muhtarı Mehmet Şirin Doğan vefatını üzülerek öğrendiğini belirterek, "Ericek köyünün gülen yüzü, üşenmeden hizmet yapan Muhtarımız Mehmet Şirin Doğan'ın elim bir doğa kazasıyla hayatını kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Ericek köylülerine, akrabalarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Ericek köy muhtarımız çalışkan bir insandı. O gün de kepçeyle köy yolunu açmak için giden muhtarımız, çalışma esnasında çığın altında kalarak hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştür. Tüm muhtarlarımıza ve Ericek köy halkının başı sağlığı diliyorum. Acımız büyük, Allah ailesine sabırlar versin" dedi.

42 yaşındayken muhtar seçilen Mehmet Şirin Doğan, 29 Ocak 2017 Pazar günü Ericek yolunda çığ düşmesi sonucu vefat etti.

(MSA-Y)



31.01.2017 13:49:53 TSI

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