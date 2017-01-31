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Türkiye'nin en iyi top cambazı, forum Gaziantep'te



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şehrin buluşma noktası Forum Gaziantep, Türkiye'nin en iyi top cambazı Eren Roi'yi ağırladı. Futbol topuyla yaptığı hareketlerle izleyenleri büyüleyen Roi, gösterilen ilgi nedeniyle tüm Gazianteplilere teşekkür etti.

Forum Gaziantep Çocuk Kulübü, hafta sonu düzenlediği sıra dışı bir etkinlikle katılımcılardan tam not aldı. Türkiye'nin en iyi top cambazı Eren Roi'yi ağırlayan Forum Gaziantep, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Adını Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla duyuran ve futbol topuyla yaptığı hareketlerle izleyenleri büyüleyen Roi, gösterilen ilgiden dolayı son derece memnun olduğunu söyleyerek, tüm Gazianteplilere teşekkür etti. Etkinliğe katılan her yaş grubundan ziyaretçi de Forum Gaziantep'e bu tarz etkinliklerin sayısının artması talebinde bulundu.

Şehrin gözde alış veriş merkezleri arasında olan Forum Gaziantep'in Gazianteplileri eğlendirecek etkinlikler düzenlemeye devam edeceği belirtildi.

(OE-SD-Y)



31.01.2017 13:51:19 TSI

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