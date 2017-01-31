YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. FETÖ İle Mücadeleyi İzleme Platformu Temsilcisi Beybur'dan sağduyu çağrısı

FETÖ İle Mücadeleyi İzleme Platformu Temsilcisi Beybur'dan sağduyu çağrısı

- Muhammed Beybur:

- "PKK, FETÖ ve bileşenleri ile birlikte hareket edenler pervasızca saldırmaktadırlar"



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - FETÖ İle Mücadeleyi İzleme Platformu Diyarbakır Temsilcisi Muhammed Beybur, Diyarbakır Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nin hak etmediği saldırılara maruz kaldığını belirterek, vatandaşların pervasızca ortaya atılan iddialara aldırmaması gerektiğini söyledi.

FETÖ İle Mücadeleyi İzleme Platformu Temsilcisi Muhammed Beybur, referandum, yeni anayasa, güçlü cumhurbaşkanlığı ve yeni Türkiye arefesinde; PKK, FETÖ ve bileşenleri ile birlikte hareket eden dış mihrak güdümlü bazı basın-yayın organlarının, tüm gücüyle devlete ve devletin memurlarına mesnetsiz ve pervasızca saldırdıklarını belirterek, bu saldırılara karşı vatandaşların sağduyulu olması çağrısında bulundu. Diyarbakır Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nin de bu pervasız saldırılardan nasibini aldığını belirten Beybur, bazı basın yayın organları tarafından yayımlanan 'Sağlık alanında iktidar savaşı' başlıklı haberin ardından hastane müdürleri ve başhekim yardımcılarının görevden alındığını söyledi. Beybur, "Bir haftadır bu makamlar boş duruyor, ayrıca 'yakında ameliyatlar yapılmayacağı gibi kaos ortamı yaşanacaktır' gibi yazıların neden yazıldığı da ortadadır. Bu tür iftiralara ve ithamlara itibar edilmemelidir. 2012 yılında yürürlüğe giren Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği kanunu ve daha önce Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneler Kurumu Başkanlığı görevini ifa eden Dr. Hasan Çağıl'ın resmi yazısında; 'Mevcut idarecilerin yetersizliği durumunda ilgili idare tarafından görevlendirilecek idari kadrodaki idareciler de, müdür yardımcısı ibaresi kullanılmadan imza yetkilisi veya birim sorumlusu olarak görevlendirme yapılabileceği, sağlık alanındaki doktorlarda ise başhekim yardımcısı ibaresi kullanılmadan imza yetkilisi veya sorumlu hekim olarak görevlendirme yapılabileceği' açık bir şekilde belirtilmiştir. 663 sayılı kanunda bu tür ünvanlar artık yer almazken, Diyarbakır Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uzman Doktor M. Şükrü Budak'ın yaptığı uygulama, kanun ve yasalar çerçevesinde bir uygulama olup, bunun bahane edilip, genel sekreterin hedef tahtasına koyulup çalışmalarının engellenmesi, bunları değiştirip kendi adamlarını getirecek gibi bir algı operasyonu oluşturulmak istenmesi ve bazı şer güçler tarafından itibarsızlaştırma politikası uygulanmaya başlanılmış olması da ayrı bir muammadır. Kaldı ki yazılan resmi yazıda ve yapılan uygulamada, sadece isim değişikliğine gidilmiştir. Kamu Hastanelerinde bu şekilde görev yapan idarecilerin, 663 sayılı kanun gereği isim değişikliğine gidilerek görevlerine devam ettiklerinin, kamuoyu tarafından bilinmesi büyük önem taşımakta olup, yapılan değişikliğin kanun ve yasalar çerçevesinde yapıldığı ve herhangi bir keyfi uygulama olmadığı gibi, Genel Sekreter M. Şükrü Budak'ın görevinin başında olduğu ve memleketimize hizmet anlamında yapacağı tüm olumlu çalışmalarında yanında olduğumuzu ve her zaman destekleyeceğimizi, bunun akabinde yapacağı tüm olumsuz çalışmalarında da her zaman karşısında olacağımızın bilinmesini, alenen belirtiyoruz" diye konuştu.

(İHA-AKK-Y)



31.01.2017 13:55:07 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER