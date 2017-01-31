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Van'da erkek nüfusu kadın nüfusundan daha fazla

- TUİK Van Bölge Müdürü Özer Coşğun:

- "Van'da 953 ihtiyar ve 136 bin 716 çocuk yaşıyor"

- "Van'da erkek nüfusu kadın nüfusundan daha fazladır"



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Van Bölge Müdürü Özer Coşğun, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Van nüfusunun 1 milyon 100 bin 190 kişi olduğunu söyledi.

TUİK tarafından açıklanan adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verileriyle ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan TUİK Van Bölge Müdürü Özer Coşğun, "Yerleşim yeri nüfusları, 2007 yılında kurulan ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden (ADNKS) alınan nüfusla birlikte, kurumsal yerlerde kalan nüfus dikkate alınarak hesaplanmaktadır. NVİGM'den alınan bilgilere göre 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 79 milyon 814 bin 871 kişi olurken, Van nüfusu ise 1 milyon 100 bin 190 kişi oldu. İlimiz bazında olaya baktığımızda Van nüfusu 2015 yılında yüzde 9,95 artarken, 2016 yılında üç katına yakın bir düşüşle yüzde 3,45 artış göstermiştir" dedi.

2016 yılında Van'da ikamet eden nüfusun bir önceki yıla göre 3 bin 793 kişi arttığını ifade eden Özer Coşğun, "Van nüfusunun yüzde 51,05 yani 561 bin 592 erkeklerden oluşurken, yüzde 48,95 yani 538 bin 598 kadınlardan oluşuyor. İlimizde bu anlamda belki Türkiye genelinden de farklı olarak erkek nüfusunun daha fazla olduğunu görmekteyiz" diye konuştu.



"Nüfusun yüzde 66,54'ü 30 yaşın altında"

Van'da 2015 yılında kilometrekareye 57 kişi düşerken, 2016 yılında da bu oranın değişmediğini aktaran Coşğun, "Van nüfusunun yüzde 66,54 yani 732 bin 60 kişi 30 yaşın altındadır. Yani ilimizin ciddi bir genç nüfusa da sahip olduğu gözlenmektedir. Bu oran birçok ilimizde daha düşük seviyelerdedir" ifadelerini kullandı.

Van'da 90 yaşın üzerinde 280 erkek, 673 kadın olmak üzere toplamda 953 kişinin ikamet ettiğini aktaran Coşğun, "Yaş gruplarına göre en fazla nüfus 136 bin 716 kişi ile 0-4 yaş grubu bulunmaktadır. Bu da doğum oranının ilimizde oldukça yüksek olduğunu ve en fazla çocuğa sahip illerden bir tanesi olduğunu ortaya koymaktadır" bilgisini paylaştı.

Van'ın 13 ilçesi arasından en kalabalık ilçe 165 bin 953 kişi ile Erciş olurken, en sakin ilçe ise 17 bin 133 kişi ile Bahçesaray oldu.

(MD-MSA-Y)



31.01.2017 13:56:41 TSI

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