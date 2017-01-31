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Adıyaman KHB'ye daire başkanları atandı

31 Ocak 2017 Salı, 13:53
Adıyaman KHB'ye daire başkanları atandı
Adıyaman KHB'ye daire başkanları atandı

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanı ve Tıbbi Hizmet Başkanlığına atama yapıldı.
Bir süreden beri boş olan İdari ve Tıbbi Hizmetler Başkanlığı görevlerine Sağlık Bakanlığı tarafından atama yapıldı. Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Tıbbı Hizmetler Başkanı Süleyman Kılınç'ın görevden ayrılması ile boşalan yerine Cengiz Yorulmaz, İdari Hizmetler Başkanlığı görevine yürüten Hüseyin Şen'in başka bir göreve atanması nedeniyle boşalan yerine ise Osman Aydın atandı.
Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz, Mali Hizmetler Başkanı İbrahim Halil Kaya ile birlikte göreve yeni atanan çalışma arkadaşlarına başarılar diledi.
Erdoğan Öz, Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel sekreterliğine bağlı sağlık kuruluşlarının en iyi hizmete verebilmenin gayreti içerisinde olduğunu ve bunu sağlamak için üst yönetimin uyum ve beraberlik içerisinde çalışacağını ifade etti.
(AHM)

31.01.2017 13:58:09 TSI
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