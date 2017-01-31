YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Adıyaman KHB'ye daire başkanları atandı

Adıyaman KHB'ye daire başkanları atandı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanı ve Tıbbi Hizmet Başkanlığına atama yapıldı.

Bir süreden beri boş olan İdari ve Tıbbi Hizmetler Başkanlığı görevlerine Sağlık Bakanlığı tarafından atama yapıldı. Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Tıbbı Hizmetler Başkanı Süleyman Kılınç'ın görevden ayrılması ile boşalan yerine Cengiz Yorulmaz, İdari Hizmetler Başkanlığı görevine yürüten Hüseyin Şen'in başka bir göreve atanması nedeniyle boşalan yerine ise Osman Aydın atandı.

Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz, Mali Hizmetler Başkanı İbrahim Halil Kaya ile birlikte göreve yeni atanan çalışma arkadaşlarına başarılar diledi.

Erdoğan Öz, Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel sekreterliğine bağlı sağlık kuruluşlarının en iyi hizmete verebilmenin gayreti içerisinde olduğunu ve bunu sağlamak için üst yönetimin uyum ve beraberlik içerisinde çalışacağını ifade etti.

(AHM)



31.01.2017 13:58:09 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER