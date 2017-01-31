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Tarihi hamamın maketini yaptı



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Edremit ilçesinde amatör olarak modelcilik yapan Burhan Silcan, Sarıkaya Roma Hamamının kendi imkanları ile ölçekli modelini yaptı.

Uzun yıllardır amatör olarak modelcilik yapan Burhan Silcan çeşitli ölçülerde mimari modeller yapıyor. Mimari modellere hobi olarak başladığını ifade eden Silcen son olarak Yozgat' ın Sarıkaya Kaymakamlığı için tarihi Roma Hamamının bir metre 80 santimetreye 2 buçuk metrelik dev bir modelini yaptı. Ahşap, kum, strafor, boya, yapıştırıcı gibi malzemeler ile tamamen el işçiliği ile oluşturulan maketin yaklaşık bir ayda bitirilebildiğinin altını çizen Silcan "Hobi olarak başladığımız bu iş çeşitli taleplerin gelmesi ile daha iyiye doğru gidiyor. Kaymakamlık çeşitli fuarlarda tarihi Roma Hamamını tanıtmak için bizden bir talepte bulundu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda işi aldık. Yapının mimari projeleri ve görsellerini aldıktan sonra çalışmalarımıza başladık. Modelimiz havuzlarında suyu ve ışıklandırma sistemi ile gerçeğinin ölçülendirilmiş bir minyatörü olacak ve demonte özellikte olduğu için taşınabilir bir yapıya sahip olacak" dedi.

(EME-



31.01.2017 14:03:21 TSI

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